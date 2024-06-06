羅志祥泳池事件讓社區聲名大噪　成交單價跌出百萬俱樂部

記者項瀚／台北報導

內湖指標豪宅「文心AIT」暌違1年半再現交易，前屋主轉手大賺近3000萬元。不過，在地房仲表示，本次成交單價98.6萬元略低，「該社區先前鬧出羅志祥泳池事件，第一線觀察，部分客戶會覺得社區變得『太高調』，使部分買盤卻步。」

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▲內湖指標豪宅「文心AIT」暌違1年半再現交易。（圖／記者項瀚攝）

藝人羅志祥居住的內湖豪宅「文心AIT」，最新實價揭露，該社區暌違1年半再出現交易，10樓戶以9500萬元交易，權狀115坪，拆算單價98.6萬元。

值得關注的是，前屋主持有11年，大賺2954萬元，漲幅達45%。經查異動索引，買賣雙方都是自然人。

中信房屋內湖四期加盟店長呂偉駿表示，「文心AIT」前幾年成交單價已達110~120萬元，本次以雙位數價格交易，有點偏低，但倒也不能解讀成行情修正，推估可能是屋主另有資金上的運用考量。

呂偉駿指出，「文心AIT」屋齡11年，規劃一層一戶，隱私性佳，且公社豪華、外觀使用玻璃帷幕與石材打造，為星雲重劃區內總價最高的指標社區，但總價落在1億元上下，卡到北市限貸令，有一些小抗性。

▲近年內湖豪宅「文心AIT」交易紀錄。（表／記者項瀚製）

大家房屋內湖科學園區港墘加盟店東林書慶表示，「文心AIT」本次以每坪98.6萬元成交，低了一些，且觀察近年鮮少交易，「就第一線與客戶的觀察，由於之前社區因羅志祥泳池事件鬧上新聞，有些客戶會覺得『太高調』、『受到太大的關注』，因此轉向購入其他社區。」

林書慶指出，內湖中大坪數豪宅選擇不少，像是「基泰御峰」、「双湖滙」、「雲立方」等等，成交單價在9字頭～每坪100萬元出頭，對北市資產階級來說，是很能接受的價格。

▲內湖中大坪數豪宅選擇不少，像是「基泰御峰」等等，成交單價也有百萬水準。（圖／記者項瀚攝）

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