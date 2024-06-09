越南新法案成房市新動力！　海外越南人搶投資高級別墅、度假宅

▲越南房地產經紀人協會分析，海外越南人正大舉購買高級別墅和度假地產，用途為退休或投資。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

越南《土地法》修訂案即將在7月生效，法規改變將使海外越南人購買房地產變得更容易，間接成為越南國內房地產市場成長的新動力。根據越南房地產經紀人協會的資料顯示，這一修訂案將使海外越南人擁有與越南公民完全相同的權利，可以直接購買房產。

越南房地產經紀人協會分析，近期國內房地產交易市場的資料顯示，海外越南人正大舉購買高級別墅和度假地產，這些購買行為既是投資，也是退休計劃的一部分。

根據越南房地產經紀人協會的資料凸顯「海外越南人對度假村地產、別墅特別感興趣」，該協會指出，因土地法法規改變，促使海外越南人加速購買高級別墅和度假地產。

另外，已開發國家的房價過高，也是一項促使海外越南人轉向越南房地產市場的重要因素。許多海外越南人發現，在他們所居住的已開發國家購買房產成本過高，使他們回到越南尋找投資機會或退休居所。

越南中央經濟管理研究院發現，約2成的入境匯款流入了房地產市場。這些匯款主要流向高級別墅和度假地產，看準這類房地產兼具度假、出租、退休等多重用途的潛力。

越南房地產顧問公司Savills副總Troy Griffiths指出，如果海外越南人有更多機會在越南購買房地產，將對房地產市場帶來顯著的推動作用。他表示，Savills與許多海外越南客戶合作，他們大多是在海外工作多年後擁有資產的高齡人士，這些屆齡退休者希望在越南投資或在退休後重回故鄉。

Griffiths指出，這類型的市場潛力龐大，開發商應積極與海外越南人社群接洽，深入了解他們的需求，並針對性地提升設計和施工品質，以滿足他們的期待。

▲越南胡志明市街道。（示意圖／路透）

越南房地產經紀人協會建議，政府應針對海外越南購房者祭出稅收優惠，並制定完善的保障機制，保護他們的權益。此外，也應提升投資資訊的透明度，建立更友善的投資環境。

根據海外越南人國家委員會的提供的數據顯示，目前大約600萬越南裔居民生活在超過130個國家和地區，其中80%居住在已開發國家。越南國家銀行估計2023年約有160億美元（約新台幣4兆8千億元）的匯款流入越南，比2022年增長了32%。