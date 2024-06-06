房市爆衝央行拋警訊　專家估：貸款成數恐再縮緊

▲房市飆漲可能觸碰到央行紅線？央行下周（13）日理監事會將進行討論。（圖／記者李毓康攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市飆漲可能觸碰到央行紅線？央行總裁楊金龍今（6）日指出，目前房市有3大警訊，決定在下周（13）日理監事會上進行討論，專家預期，再收緊的信用管制是最可能方式，不過目前市場左手新青安、右手信用管制，如何避免政策效果抵銷也是一大難題。

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央行13日將召開今年第二次理監事會，而在理監事會前，楊金龍說：「目前房市有三大警訊，一是房價依舊居高不下、二是《銀行法》72-2條的房貸加土建融授信占比、三是不動產放款占總體放款的比率，都仍居高。」讓外界開始預期，第六波選擇性信用管制措施是否再起？

而近年政府已不斷祭出房市調控手段，國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲說：「現實面就是房市很熱，天乾物燥隨便一把火就燒起來。」房市幾乎每天都有新題材，像是近期一傳出輝達、AMD將設研發中心，市場就開始蠢蠢欲動。

▲央行總裁楊金龍指出目前房市有三大警訊。（圖／記者湯興漢攝）

楊宗憲表示，不過現階段央行能操作的手段大概就是升息，或是再收緊的選擇性信用管制措施，升息影響層面大，可能性相當小，預估調控房市可能的方向，就是降低第二戶以上的貸款成數。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊則認為，下周央行不致下重手打房，最有可能的方式就是在之前的管制措施上再收緊，例如針對擴大信用管制區、多戶以上貸款成數再降1成、豪宅認定更嚴格等3方面著手，短時間央行也有新措施。

而楊宗憲與章定煊都一致認為，對全台房價暴衝的現象，央行應該也出乎意料，目前下重手可能傷及首購族，但出手不重，打房失靈市場也難以降溫。

楊宗憲分析，「新青安」是財政部推出的優惠政策，直接點火刺激房市買氣越燒越旺，但央行又已連續祭出五波房市管制措施，如何避免政策效果相互抵銷，建議政府應跨部會的協商，把房市調控在合理範圍。

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