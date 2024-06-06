帶女友回家「廁所1景象」嚇跑她！網見1點難接受：真的超解

▲男子帶女友回家過夜，結果女友去了一趟廁所後就決定返家，讓他相當錯愕。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多情侶在感情穩定後，會選擇到對方家拜訪或過夜，順便了解另一半的生活習慣。不過一名男網友發文表示，日前他帶女友回家過夜，豈料對方上完廁所後，竟決定提早回家，讓他相當錯愕，事後追問才得知原因是「廁所環境問題」。此文一出，引起兩派網友熱議。

原PO在Dcard以「家裡浴室太舊把女友嚇跑了…」為題發文，表示自己與女友交往1個月，雙方各方面都還合得來，不過上週他帶女友回家，原本兩人講好要留下來過夜，沒想到女友去了一趟廁所後，就坦言「今天不太方便過夜，想回家了」，讓原PO感到相當疑惑，事後追問才發現，原因是原PO家的廁所設備過於老舊，讓女友當下感到不太適應，只好選擇回家不過夜。

原PO坦言，自己家裡是很舊的公寓，所以有些設備比較老舊，雖然平時都有打掃，但用久了難免有黃黑色的痕跡，女友事後也沒有嫌棄，只是表示不太習慣，不過原PO仍相當在意，甚至考慮要將廁所重新裝修，好奇詢問其他網友「想問問大家是我自己想太多嗎？還是女生真的都會在意？」

▲原PO分享自己家中的廁所照片。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起兩派網友熱議，有人認為是清潔不足的問題，留言表示「有潔癖這個浴室真的超解，想到在裡面洗澡上廁所就有夠不舒服，起雞皮疙瘩的那種」、「會在意，感覺都要墊腳尖或穿拖鞋才敢踩過去」、「這個地板我會不敢踩，角落那個除黴洗劑應該洗得掉」、「最嚴重就是地板的霉根已經從磁磚縫蔓延到磁磚上，馬桶墊底下的矽膠墊也沒刷乾淨」、「不是自己家的浴室，真的不高級的話會覺得很噁心」。

不過也有另一派網友緩頰，表示「怎麼覺得大家都住得很好，我以為浴室長這樣蠻正常的…」、「台北10000以下的套房應該都這種的？方形的的洗手台不是有錢人家才會有的裝潢嗎」、「我家也老公寓所以我是覺得還好，至少看得出來有在整理」、「我去過一堆人家，就算是室內裝潢不錯，浴室不是也幾乎都長這樣嗎？」、「這不就是正常的浴室嗎？只是需要好好清潔而已」。

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