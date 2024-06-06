【廣編】減碳接軌國際！冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

▲冠德集團旗下冠德建設、根基營造、Global Mall同獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證。

圖、文／冠德建設提供

冠德企業集團響應全球淨零碳排趨勢，以永續為核心，全面展開綠色營運及落實低碳作為，旗下冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心不僅通過SBTi（科學基礎減量目標）審查認證，三家企業更同時榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」評選為符合聯合國《巴黎協定》升溫不超過1.5℃目標的企業之一，並從近千家企業中脫穎而出，獲頒最高等級「成效卓越企業」之認證。

冠德企業集團視ESG為企業重要發展方向，期望於2030年之前實現減碳42%的目標，冠德建設目前已累計取得23項綠建築標章、7項智慧建築標章、4項碳足跡標章，像是冠德大直湛獲得LCBA（低碳建築聯盟）低碳建築標章認證BCFc黃金級之殊榮，松山民權東公辦都更案不僅取得LEED白金級，更積極使用綠電。根基營造則率先針對全國工程專案進行溫室氣體盤查，更主動揭露範疇三-使用上游產品及服務所產生之碳排放，並且藉由舉辦營建業淨零倡議與供應商大會，加速凝聚產業ESG共識、引領台灣營建工程邁向綠色營造。Global Mall則從商場本身著手，大量運用環保再生建材、推廣綠色消費，並持續健全永續管理，全面導入溫室氣體盤查及第三方查證，更將商場改裝後之建材回收再利用，打造成為偏鄉小學圖書室、高中文史教育基地。

冠德集團對內透過教育及培訓，讓永續為冠德人的DNA，同時致力於契作認養有機稻田、合理化施肥農地，並舉辦友善農耕、淨灘活動，也邀集社區居民共同參與植樹、低碳教育講座，為偏鄉弱勢家庭修繕改善生活空間，期待在追求環境永續的路上持續邁進。