ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】減碳接軌國際！冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

▲▼冠德,減碳,永續,冠德建設,根基營造,Global Mall。（圖／業者提供）

▲冠德集團旗下冠德建設、根基營造、Global Mall同獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證。

圖、文／冠德建設提供

冠德企業集團響應全球淨零碳排趨勢，以永續為核心，全面展開綠色營運及落實低碳作為，旗下冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心不僅通過SBTi（科學基礎減量目標）審查認證，三家企業更同時榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」評選為符合聯合國《巴黎協定》升溫不超過1.5℃目標的企業之一，並從近千家企業中脫穎而出，獲頒最高等級「成效卓越企業」之認證。

冠德企業集團視ESG為企業重要發展方向，期望於2030年之前實現減碳42%的目標，冠德建設目前已累計取得23項綠建築標章、7項智慧建築標章、4項碳足跡標章，像是冠德大直湛獲得LCBA（低碳建築聯盟）低碳建築標章認證BCFc黃金級之殊榮，松山民權東公辦都更案不僅取得LEED白金級，更積極使用綠電。根基營造則率先針對全國工程專案進行溫室氣體盤查，更主動揭露範疇三-使用上游產品及服務所產生之碳排放，並且藉由舉辦營建業淨零倡議與供應商大會，加速凝聚產業ESG共識、引領台灣營建工程邁向綠色營造。Global Mall則從商場本身著手，大量運用環保再生建材、推廣綠色消費，並持續健全永續管理，全面導入溫室氣體盤查及第三方查證，更將商場改裝後之建材回收再利用，打造成為偏鄉小學圖書室、高中文史教育基地。

冠德集團對內透過教育及培訓，讓永續為冠德人的DNA，同時致力於契作認養有機稻田、合理化施肥農地，並舉辦友善農耕、淨灘活動，也邀集社區居民共同參與植樹、低碳教育講座，為偏鄉弱勢家庭修繕改善生活空間，期待在追求環境永續的路上持續邁進。

關鍵字：冠德減碳永續冠德建設根基營造Global Mall

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【廣編】減碳接軌國際！冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

冠德企業集團旗下冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心不僅通過SBTi（科學基礎減量目標）審查認證，三家企業更同時榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」評選為符合聯合國《巴黎協定》升溫不超過1.5℃目標的企業之一，並從近千家企業中脫穎而出，獲頒最高等級「成效卓越企業」之認證。

25分鐘前

AMD研發中心台南2區呼聲高　在地：最低2字頭可入手　

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台設研發中心，AMD執行長蘇姿丰7日將出席位在台南沙崙的「2024年南方半導體論壇」，屆時將前往南科與沙崙物色合適場地，外界認為相當有機會在台南落腳，專家分析，2區大樓最低還有2字頭可入手。

52分鐘前

和男友同居「沒付過房租+水電」！她笑曝狂佔便宜　一票羨炸

常說談錢傷感情，不少情侶經常會為了生活花費而爭吵。不過一名女網友透露，自己好像佔了男友很多便宜，現在北上和男友同居，平時支出都是對方一人承擔，且男友不過節日，可是看到喜歡的東西，都會買給她，因此覺得很感謝，如今2人也要結婚了。文章曝光，不少人都相當羨慕。

55分鐘前

Q1房貸件數、金額再創高　信義：房市呈現「3高1低」

Q1房貸新增件數創2009年來新高，平均購屋總價1355萬、房貸金額977萬元則創歷史新高。信義房屋專家表示，3項數據創高，但平均購屋面積對比10年前，縮水4.5坪，房市呈現「3高1低」現象。

1小時前

帶女友回家「廁所1景象」嚇跑她！網見1點難接受：真的超解

許多情侶在感情穩定後，會選擇到對方家拜訪或過夜，順便了解另一半的生活習慣。不過一名男網友發文表示，日前他帶女友回家過夜，豈料對方上完廁所後，竟決定提早回家，讓他相當錯愕，事後追問才得知原因是「廁所環境問題」。此文一出，引起兩派網友熱議。

1小時前

交不了屋！　太設創辦人家族槓上七期白派豪宅

台中七期白派豪宅、由香港商新朗興業持有的「新朗日匯」命運何去何從？該豪宅因台北「天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億元而成為案外案，根據判決書資料，太平洋建設創辦人家族章啟正妻張蘇明一狀告上法院，要新朗興業應返還已給付之簽約款1271萬元。

2小時前

羅志祥泳池事件讓社區聲名大噪　成交單價跌出百萬俱樂部

內湖指標豪宅「文心AIT」暌違1年半再現交易，前屋主轉手大賺近3000萬元。不過，在地房仲表示，本次成交單價98.6萬元略低，「該社區先前鬧出羅志祥泳池事件，第一線觀察，部分客戶會覺得社區變得『太高調』，使部分買盤卻步。」

2小時前

房市爆衝央行拋警訊　專家估：貸款成數恐再縮緊

房市飆漲可能觸碰到央行紅線？央行總裁楊金龍今（6）日指出，目前房市有3大警訊，決定在下周（13）日理監事會上進行討論。專家預期，再收緊的信用管制是最可能方式，不過目前市場左手新青安、右手信用管制，如何避免政策效果抵銷也是一大難題。

5小時前

限貸困不住「新竹有錢人」！在地人：只要高興可以全款買房

新竹人有錢的程度令人驚呆！一名「房地產收藏家」發文直呼，現在竹北滿大街都「億來億去」，「你路上隨便抓一個不起眼的路人伯伯，都可能是超級有錢人。」而且有錢人的錢實在太多，不買房不知道要買什麼，「限貸我覺得用處不大，很多有錢人只要高興，可以全款買。」

5小時前

都更難、營建成本高　全坤：不看單價100萬以下的區域

403大地震後，台北市喊進入大都更時代，專攻都更危老的全坤建設被點名是「地震概念股」，受市場資金關注。但今日該公司召開股東會，總經理廖學新受訪時表示：「大地震讓改建需求增加，但並沒有比較好談，也沒有加快速度。」

5小時前

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

三重最大商務飯店悄歇業　連鎖品..

台中套房1萬2！內行驚見「無敵..

送5樓透天「年輕人卻不住」　氣..

日本住宿「台人在浴室大號」！慘..

不畏凶宅疑雲！16組人搶左營便..

家中「廁所1景象」嚇跑女友！ ..

中古屋貴得嚇人　專家嘆：友人氣..

往返竹市、竹北變快了 ！台1線..

他約房仲看房「6組同時參觀」：..

打房打錯方向？　高雄蛋黃區未來..

ETtoday房產雲

最新新聞more

冠德企業集團獲「1.5°C溫控..

AMD研發中心台南2區呼聲高　..

和男友同居「沒付過房租」！她笑..

Q1房貸件數、金額再創高　信義..

家中「廁所1景象」嚇跑女友！ ..

交不了屋！　太設創辦人家族槓上..

羅志祥泳池事件讓社區聲名大噪　..

房市爆衝央行拋警訊　專家估：貸..

限貸困不住新竹有錢人「高興可以..

都更難、營建成本高　全坤：不看..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366