黃仁勳1句「研發中心近北市」　他笑：會讓多少建案暫時封盤啊

▲黃仁勳在東湖喜相逢夜會林百里，小巷全塞住。（圖／記者楊絡懸攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，引發熱論。房產專家何世昌聽聞，就忍不住在粉專直呼，黃仁勳這一句話，「會讓多少建案暫時封盤啊？」

昨晚媒體問黃仁勳有關輝達未來在台灣設立的據點規劃，黃仁勳回答，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近；媒體接著問，有找到地點了嗎？黃仁勳笑回還沒決定，不過傾向價格不錯且視野良好的土地。

這令馨傳不動產智庫執行長何世昌忍不住在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，「黃仁勳：NVIDIA研發中心可能靠近台北附近。他一句話會讓多少建案暫時封盤啊？」也在留言處笑呼，「現在猜研發中心地點比猜樂透號碼還熱門。」

貼文爆熱議，「美國人的附近可能是方圓一百公里」、「以美國的地域性來講，高雄也靠台北很近啊」、「有了高鐵，北到南不是變成一日生活圈了，也算是『附近』…？」「桃園人趕快出來吶喊一下！」「南港！南港我買4間了！」「視野好，很明顯是林口」、「北市科很適合呀！」

還有人笑呼，「寧夏夜市附近，或各大知名夜市附近最有可能！」「各大夜市先比拼一輪嗎？」「板橋遠東通訊園區，旁邊有湳雅夜市？」粉專「內湖房產觀察家」也打趣，「你們以為三佬是去逛夜市，其實是去談徵收。」