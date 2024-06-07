格局完美又便宜「卻是西曬房」　他縮了！過來人反讚：一住就愛上

▲不少人討厭西曬房。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人買房會考量格局、生活機能、方位等。一名網友就說，最近看到一間很滿意的房子，格局不錯，空間和風水也都沒問題，也在預算之內，但麻煩的是有西曬問題，看到很多人都抱怨西曬房的缺點，讓他不禁好奇真的不能買嗎？對此，信義房屋專家表示，西曬房還是要看物件，若在陽台或廁所就有很多人喜歡。

原PO在Dcard發文表示，最近看到一戶新建案大樓出售，樓層4樓，室內26坪，格局是2房2廳2衛，沒有穿堂煞，且屋主急售，開價比近一年平均實價登錄還要低5萬元，各方面條件都很好，但唯一的問題是客廳落地窗和主臥的窗戶朝西偏南，可能會有西曬問題。

原PO表示，看到很多人抱怨西曬房的家具壞很快，冷氣要開很強，室外機故障頻率高等，且晚上回家很熱。但附近建案同坪數的物件都爆預算，因此讓他很猶豫要不要妥協，好奇問「有人住過西曬的格局嗎？西曬的房子真的那麼不堪嗎？」

▲原PO擔心買西曬房會讓室外機容易故障。（示意圖／ETtoday資料照）



不少網友反讚西曬房的優點，「沒有喔，很多人喜歡西曬，西曬家裡不會潮濕發霉，會熱就吹冷氣，要注意家電盡量不要直接曬太陽就好」、「西曬還好吧，比潮濕好，窗戶貼隔熱紙，窗簾銀膠遮陽」、「我的主臥是西曬，我很喜歡欸，下午陽光整片灑進來，採光很好」、「超喜歡西曬的房子欸！電費其實不會很貴，陽光灑下來真的很美」、「以前在台中住了三年的西曬房，我個人很喜歡，採光好、不易潮濕，只是要養成每天早上出門前要拉窗簾的習慣」、「一住就愛上了，陽光撒進來超級美，冷氣開強一點就好」。

但還是有人搖頭表示，「潮濕可以開除濕機、冷氣機，但我家裡有兩面牆都是向西，真的是很曬很熱欸」、「以前租過西曬的房子，不管多晚回到家整個牆壁還是好熱，晚上真的離不開冷氣喔」、「西曬到半夜還是很熱，女生最好不要住，化妝品、藥品都會變質壞掉」、「之前看房也看過西曬的，完全不推，熱死了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，有西曬問題還是會反映在價格上面，如果會擔心的話，除了看同建案的實價登錄，也可以和周遭西曬房的價格相比。

至於西曬房是不是比較不討喜？曾敬德也說，主要看物件，如果是在陽台或廁所，就有不少人喜歡，因為比較不會發霉，只是到了夏天下午、晚上，還是無法避免炎熱的問題，主要看個人需求。