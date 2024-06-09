台中社會人口年增9.17倍　他驚：像40年前的台北市

▲台中市社會人口年增9.17倍，估價師認為替台中房價形成一股支撐力道。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

判斷房市剛性需求面可從人口指標、薪資水準及勞動市場等面向來評比，有鑑於自然人口「生不如死」（出生低於死亡）已屬常態，因此要檢視房市動能的人口紅利要從人口社會增加（遷入遷出）指標來看，而台中市社會人口年增9.17倍，估價師認為替台中房價形成一股支撐力道。

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台中市人口在4月正式突破285萬人，第285萬人是由彰化縣遷入台中市烏日區居民來看，台中市人口紅利有大半是來自磁吸周圍縣市效應。

結算去年台中各行政區人口社會增加數據，2023年各區社會人口皆有爆發性增加，全市社會人口成長高達3萬5199人、年增9.17倍。

▲業者認為現在台中市磁吸效應，就像是40~50年前的台北市。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「顯示在台中市不斷地優化交通、建設、經濟發展等計畫，磁吸效應持續發威。」

再從台中第一季建物買賣移轉登記數量，共計1萬2130棟，年成長22%，前三名交易熱區依序為北屯區2043棟、西屯區1355棟及南屯區1036棟。

陳孟筠進一步以2023年全年社會人口淨遷入與建物移轉棟數排名前十位的行政區數據進行交叉比對，可發現兩者重疊性高達9成，顯示三屯區依舊為移居首選區域，並以北屯區最受青睞，大幅度領先其他行政區，也為當地房價形成一股支撐力道。

▲2023年台中全年社會人口淨遷入與建物移轉棟數排名前10名的行政區，數據重疊高達9成。（圖／正心不動產提供）

不過，陳孟筠表示：「以數據來看不分新屋或中古屋購屋門檻皆有上修情形，表示房價走升態勢底定，在台中定居的購屋族須準備的購屋資金只增不減。」

對此台中市建築經營協會市長資訊主委白洪章就表示：「現在台中市磁吸效應，就像是40~50年前的台北市，但是台中腹地更大、重劃區更多，我們一路從台中工業區、潭子加工出口區（現改為潭子科技園區）、精密科技園區、中部科學園區，在產業持續加持下、公共建設進步也很多。」

▲目前市場供給大約都落在30坪內2房的物件，總價部分都落在1500~2000萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

對於價格，白洪章不諱言：「目前市場供給大約都落在30坪內的新物件，總價部分都落在1500~2000萬元，新興重劃區受到土地使用分區與都市計畫，超過2000萬元的也逐漸浮現，但中部未來性還是在，我們從機捷特區、14期、水湳、13期長期來看，全市幾乎定錨了。」

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