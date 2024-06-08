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租屋好難！他問9間套房有8間釣魚　剩下1間還抬價

記者陳筱惠／台中報導

房價漲，但租屋市場也風起雲湧，就有一名就讀中部即將升上大二的學生，因宿舍無法居住，預算萬元想在校園周邊找套房，豈料，搜尋租屋平台，花了一整天卻差點發瘋，打了9間電話，有8間都是用美照釣魚，僅剩1間現場看完竟加價。

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▲▼租屋,租金,房東,打房,房市,。（圖／記者賴志昶攝）

▲一名就讀中部即將升上大二的學生，預算萬元想在校園周邊找套房，打了9間電話，有8間都是用美照釣魚，僅剩1間現場看完竟加價。（圖／資料照）

租屋市場紛亂，釣魚手法層出不窮，就有一名中部大學生，要在外找租屋處，卻四處碰壁，讓他不知該如何是好，S男說：「因宿舍不能續租，想在學校周邊找一間預算約萬元的套房，在搜尋過網路租屋平台後，沒想到是惡夢開始。」

他表示：「打了9間刊登電話，有8間都疑似是釣魚的刊登，不是說這間租掉了，就是要另外加社群填寫資料，唯一可以看房的，在刊登平台上月租寫9000元，但看完實際上還要加上管理費、清潔費等，隨便就衝破預算。」

▲▼ 台中,中科,低總價套房,破洞,投報率,增值性,台積電,房價,信義房屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者表示這種釣魚手法行之有年，不過確實近期租賃市場在進行轉換期，正式經營的業者與個人業者之間的混戰。（圖／資料照）

對此他相當不解：「為什麼租屋如此困難？」對此，資深房仲表示：「套房類產品在業界其實是有一個『不給配件』的行規，加上目前《租賃專法》上路後，房仲業者若無相關證照，幾戶都是做服務，不賺錢的。」

面對這種情況，愛租屋資產管理總經理李婕絲說：「其實這種釣魚手法行之有年，不過確實近期租賃市場在進行轉換期，正式經營的業者與個人業者之間的混戰。」

▲▼ 台中,中科,低總價套房,破洞,投報率,增值性,台積電,房價,信義房屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者表示過分漂亮但價格過低的，基本上就容易有問題，另外消費者也能看刊登者是否有營業員登記字樣，示意圖。（圖／資料照）

李婕絲表示：「除釣魚事件，還有值得注意的是租屋詐騙，房東讓多家業者相互競爭，但也會有不肖業者與消費者簽訂合約時，用的是業者個人名義，將租押金拿走之後，人就消失不見的案例。」

要如何避免，李婕絲建議：「在網上找尋物件時，可以先從物件外觀、內裝來判定，過分漂亮但價格過低的，基本上就容易有問題，另外消費者也能看刊登者是否有營業員登記字樣，當然，最快的方式就是直接打電話去詢問，遇到奇怪的說法，就當機立斷拒絕再接觸。」

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關鍵字：租屋市場釣魚房源學生租房房價漲房仲

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