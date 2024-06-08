富人家族一次買2戶創Q1最貴單價　新板特區豪宅熱度升

▲「世界花園橋峰」在1月有2筆交易，中高樓同層2戶由同一家族成員一起買下，總計約2.06億元、單價88.5萬元。（圖／業者提供）

記者陳意雯／新北報導

台股受惠AI產業漲勢連連，股市興旺帶動房市，實價揭露板橋豪宅「謙岳」高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創該社區成屋10年以來的單價新高。

台屋房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年AI產業當紅，上下游產業鏈受惠，有不少以投資為主的高資產族，將部分獲利配置不動產，觀察新北市第一季億元豪宅成交共5筆，其中就有3筆在板橋，相較去年同期僅1筆億元豪宅交易，顯見市場熱度提升。

而「世界花園橋峰」在1月有2筆交易，中高樓同層2戶由同一家族成員一起買下，總計約2.06億元、單價88.5萬元，是新北市Q1成交單價最高的豪宅。台灣房屋集團趨勢中心統計，近年板橋區6000萬元以上豪宅交易，2022年僅19筆、2023年提升至39筆，而2024年第一季至今累計揭露8筆，比去年同期多3筆。

▲實價揭露板橋豪宅「謙岳」高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創該社區成屋10年以來的單價新高。（圖／業者提供）

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，「世界花園橋峰」基地面積3600多坪，房屋坪數超過80坪，大坪數空間，地段也深具指標性，對豪宅客來說更具置產價值。

賴玉枝指出，板橋預售案「勝輝一邸」以每坪112~121.5萬元成交，主要是新板特區腹地有限，百坪以上、屋齡新穎的豪宅開發機會將越來越稀少，因此在預售新案的價格拉抬之下，同步帶動周邊成屋市場行情和買氣。