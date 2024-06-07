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輝達台灣分公司新址曝光！　斥29億租10年「5分鐘到饒河夜市」

▲▼ 南港玉成 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達（NVIDIA）台灣分公司要從內科搬到「潤泰玉成辦公大樓」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

目前輝達（NVIDIA）台灣分公司位於內科，市場人士肯定指出，其將搬家到南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，租期10年又1個月，租金總額28.97億元。有趣的是，該大樓除了靠近高鐵站，也鄰近饒河夜市。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，一舉一動受到關注，尤其是一句「將在台灣蓋設計中心，正在選地點」，讓各地方政府積極招手。

然而，潤泰新（9945）去年底發布重訊，子公司潤泰創新開發擬出租台北南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，出租面積約1萬259坪，租期為10年又1個月，預計總租金約28.97億元，包含第4、6、8年各調漲2%。

有市場人士肯定表示，「潤泰玉成辦公大樓」新租客就是輝達，位於內科的輝達台灣分公司將不續租，搬家到南港，背後原因可能是由於企業快速擴張，使用面積不夠，且更傾向鄰近高鐵的點位，方便未來與各據點快速串聯。據了解，當時在大樓完工前，潤泰還為輝達調整電力配置。

潤泰新未證實租客就是輝達，但表示「潤泰玉成辦公大樓」在去年12月領到使照，該承租方承租面積占大樓55%，目前還在進行相關空間設計，而其他樓層空間持續招租中。

▲▼ 內湖輝達 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達（NVIDIA）台灣分公司目前還在內科。（圖／記者項瀚攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，「潤泰玉成辦公大樓」位於捷運昆陽站旁，周邊環境單純，除了有傳產企業總部，也有越來越多科技大廠進駐，形成科技聚落，加上鄰近高鐵站，對於串連竹科等地相當便利。

價格方面，黃舒衛指出，該區新商辦每坪租金落在2200~2500元，根據潤泰重訊內容來看，10年來平均每坪概抓2350元，符合行情。

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，「潤泰玉成辦公大樓」往東開車5分鐘就到南港車站，五鐵共構，往西走開5分鐘則可抵達松山車站，旁邊就是饒河夜市，下班立享美食，兼具環境、交通、吃喝機能等條件於一身，是相當不錯的辦公室點位。

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