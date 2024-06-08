訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒照做　下秒房間被取消了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人會利用訂房網站訂房，沒想到卻遇到問題。一名女網友表示，日前用Agoda訂房，後續收到一封電子郵件，要她拍信用卡封面核實身分，因為她懷疑是詐騙，所以沒有照做，沒想到後續房間卻被取消，聯絡客服也無法恢復，讓她相當傻眼。

▲原PO收到需要核對身分的通知。點圖可放大。（圖／當事人提供）



該名女網友向《ETtoday新聞雲》表示，日前利用Agoda網站訂了日本東京的飯店，不過後續卻突然收到通知，稱「訂房尚未完成，請盡快協助提供額外資訊」，點進去一看發現是要拍信用卡封面核對身分，不過她點進APP看訂單狀況，發現上面寫「您的訂單處理中，無須進行額外操作」，因此懷疑該通知是詐騙，沒有照做。

▲APP顯示無須進行額外操作。（圖／當事人提供）



不料，後續卻發現因為她沒有核對身分，所以房間被取消了，讓她相當傻眼。之後她聯絡客服，對方也說因為她下單的名字和信用卡名字不一樣，所以需要核對身分，但她沒有進行操作，因此沒辦法恢復訂房，讓她無奈表示「我也有下單其他飯店，就沒有這樣的問題，這是第一次遇到」。

對此，Agoda回應，因為近來詐騙過多，所以如果訂單名字跟信用卡名字不同，擔心有盜刷的情形，都會需要有核對身分的動作，如今被取消，只能請當事人重新下訂，也建議若訂房有任何疑慮，可先和客服聯絡。