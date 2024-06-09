樓下搬來新鄰居「房子被改成宮廟」！全場嘆：打折也賣不掉了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

多數宮廟因為噪音或空污問題，被視為嫌惡設施。一名女網友就抱怨，最近樓下搬來新鄰居，結果剛入住不久就把房子改成宮廟，讓她相當崩潰。不少人看了也說，「好慘，房子掉價了」、「房子打折也賣不出去」，對此信義房屋專家表示，鄰居是宮廟，確實多少會影響到房價。

原PO在Dcard發文表示，最近樓下有新鄰居入住，結果才搬來不久，就把房子改成宮廟，因為住戶公約沒有明文禁止，該鄰居也不願改回來，因此讓她很崩潰，「金紙、噪音那些到底有多擾民，應該不用我多說了吧」，好奇有沒有什麼方法可以制約，最後更嘆「我還在正樓上，真的很痛苦」。

網友紛紛表示，「原PO慘啦，房子先打4折也賣不掉」、「真的慘…什麼不怕，最怕宮廟」、「你家房價不值錢了」、「民間打房出動」、「真慘，只能認栽了」、「只好一直檢舉他」、「台灣惡法就是一直開後門給這些宮廟（一堆補助、特別條例），我就沒看過國外可以隨便住宅變教堂的」。

還有人建議，「原po辛苦了…估計也不好租出去，要不要乾脆問宮廟要不要租你那一樓當休息區？」「如果是我，我會搬走租別的地方，這間如果是自有的，就出租給別人」、「如果可以趕快搬走吧，省得夜長夢多」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，要先看那間宮廟有沒有去做登記，比較好查看是否有違反法規，但多數宮廟都隱身在住宅區，就比較難處理。另外，在買賣房子上面，確實如部分網友所言，多少都會影響到房價，因為有些人買房會避開宮廟，可能原本有5個人要買，結果鄰居改建之後，就剩下2個人有意願而已。