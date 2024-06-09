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「最廢1電器」後悔沒早買　過來人推爆：不用每天倒垃圾

▲▼廚餘,廚餘處理機,廚餘桶,堆肥。（圖／記者許展溢攝）

▲骨頭無法丟廚餘機。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

廚餘機曾被網友認為是最廢家電之一，一名網友也疑惑直呼，廚餘機一台不便宜，既然最後都是丟掉，為何要花萬元脫水縮小，再丟掉呢？文章曝光後，也有人說「有看到別人丟的廚餘機的渣渣，瞬間也清醒，反正都要丟」；但有過來人分享4優點，尤其住透天的人超適合買。

一名網友在《Threads》表示，看不懂為何有人會買廚餘處理機，「為什麼要花萬把塊買一台大機器，把要丟掉的垃圾脫水縮小，再丟掉？」

文章引發討論，不少網友也感到納悶，「我那天去丟廚餘的時候，有看到別人丟的廚餘機的渣渣，瞬間也清醒，反正都要丟」、「儀式感？」「被迷惑買了，結果嫌處理很慢，整天插在那邊耗電，還是回到冰冷凍的人路過」、「減少處理臭味的機會吧，一度想買但沒空間就算了」。

但有過來人大推，光是不用每天倒垃圾就很讚，「我也覺得很好用，後悔沒早點買，有次丟蝦頭蝦殼，打開乾燥完還超香的，像是炒的香香的蝦鬆，瞬間忘記其實是廚餘」、「全職媽媽，一天煮兩餐，有一隻小怪獸一天4-5餐都在挑食，很討厭追垃圾車+怕昆蟲，真心覺得廚餘機是救星」、「社區沒有垃圾集中的地方，配合不上垃圾車的時候、出遠門但有廚餘的時候都很好用，處理後的廚餘好像還可以施肥種花」、「明明超好用一生推，對透天無法每天倒垃圾家庭來說，最大優點就是不臭，不佔冰箱位置又比冷凍櫃省電，沒有果蠅、蟑螂、老鼠」、

對此，也有網友曝4大優點，「1.不用擔心引來蚊蟲，2.不會產生發酵汁水或惡臭，3.不會拉低垃圾燃燒溫度（溫度太低會造成垃圾燃燒不完全，比較會產生有毒氣體），4.有在種植的話，也是堆肥好物」。

關鍵字：廚餘機煮飯耗電垃圾冷凍庫

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