彰化員林「聚富力量」大噴發！「中科二林」年產值上看800億、帶動2萬5千個就業機會

▲彰化員林「聚富力量」大噴發！（影／ETtoday）

▲有「中小企業之原鄉」美稱的彰化，攜手人口第二大的城市員林，預備迎接交通紅利以及產值噴發的時代。（圖／擷取自影片，下同）

地方中心／綜合報導

過去在台灣有句耳熟能詳的諺語——「台灣錢，淹腳目」，形容1980年代飛升的經濟，讓大多數的台灣人都享受到大富大貴的癮。然而這句諺語，現在要拿來形容位居中台灣的彰化縣員林市，也是毫不為過！

知名主持人劉姿麟近期整理相關市場調查後發現，有「中小企業之原鄉」美稱的彰化是台灣的工農大縣，「不只擁有深厚的歷史文化底蘊，產業光譜也相當寬廣，包括車輛零組件、水五金、綠能、紡織等產業享譽全台，更與台中形成『精密機械黃金縱谷』的重要角色！」然而更令人驚豔的是，彰化縣人口第二大的城巿、擁有12.3萬人口的員林市。

「員林市所締造的紀錄可以說是驚豔全世界！」劉姿麟表示，員林不只素有「台灣第一大鎮」以及「最富城市」之稱，員林市擁有的「三高」也令人不可小覷。這「三高」分別是——上櫃公司密度最高（包括許多知名輪胎、自行車品牌等）、銀行密度最高，以及有錢人慈善家密度最高。

彰化員林之所以會有這樣驚人蓬勃的發展，彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長張寒青解釋，素有「精密機械產業故鄉」美譽的彰化，中小企業家數即有1萬2千多家，排名全台第三，產業的聚集對於彰化縣的經濟發展、就業、民生都有非常大的影響！為了加速產業密切發展，縣政府開發的二林精密產業園區，不僅將與中科二林園區形成相輔相成的關係，也希望讓彰化地區的中小企業進駐縣府規劃的園區中。「進駐之後，提供的產品可以作為精密產業鏈的一環，把這些零配件提供給二林中科的廠商。」張寒青處長強調，「未來開發之後，一定會帶動人口就業以及產業發展，估計到時年產值會在800億以上，並帶動2萬5千個就業機會，對於整個南彰化地區的發展會有非常大的幫助！」

預計彰化員林未來將迎來豐沛的產業動能以及就業人口群聚，在地交通建設也已經提前縝密規劃一波！彰化縣政府新建工程科科長黃勇茂指出，「9年前員林升格為『市』後，當時就做了30米綠園道高鐵彰化站，以及高鐵彰化站的聯外道路，還有員林鐵路高架化、東彰道路的開闢，主要分為北段、中段還有南延段的東彰道路，也都是為了均衡南北彰化的發展而設。」其中，預計在今年打通的是北段，中段則是從台76線的快速道路往南到田中的高鐵車站，南延段未來預計發展成「彰南輕軌」，讓人可以想見未來來往熱絡蓬勃的車流與人流！

這幾年，在地居民也感受到商業區不斷擴張發展，以及百貨公司即將進駐的熱鬧！彰化縣政府員林市公所主任秘書賴冠宇補充，北彰地區不只有百貨公司進駐，「員林市目前的三和社區也建制了一個地下停車場，上方地面則會建置一個公園，還有一棟地上5層樓的長照社福大樓，提供給一些長照單位以及衛生所進駐，此外也預計提供給彰化首創的不老健身房或托育中心使用。」同時，在地也開闢許多新型的大型公園，包括西區兔馬鹿的共榮公園、北邊的龍燈滯洪池公園，以及東邊最有名、曾經擁有台灣最長溜滑梯紀錄的百果山，也預計會在明年1月底重新整建完成，積極為在地居民打造一個寓教於樂、全齡共融的樂居環境。

這些努力，其實都被在地人以及選擇開店定居的外移人口看在眼底。丰富食堂店長巫其哲就選擇在員林，賣起給人溫暖氛圍的日式定食。「我的中心思想就是，把我們喜歡的東西帶給這塊土地，塑造出大家相互交流的氛圍！」

在南彰化的軸線上，員林擁有相當重要的地理區位，透過東西向快速道路迅速聯結中山高速公路，到達台中都會區，鄰近的田中站更可以方便搭乘高鐵南來北往，滿足了居民對於快速交通的需求之餘，員林更要走出創新永續的經濟時代，創造出新聚富力量！