ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

彰化員林「聚富力量」大噴發！「中科二林」年產值上看800億、帶動2萬5千個就業機會

▲彰化員林「聚富力量」大噴發！（影／ETtoday）

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

▲有「中小企業之原鄉」美稱的彰化，攜手人口第二大的城市員林，預備迎接交通紅利以及產值噴發的時代。（圖／擷取自影片，下同）

地方中心／綜合報導

過去在台灣有句耳熟能詳的諺語——「台灣錢，淹腳目」，形容1980年代飛升的經濟，讓大多數的台灣人都享受到大富大貴的癮。然而這句諺語，現在要拿來形容位居中台灣的彰化縣員林市，也是毫不為過！

知名主持人劉姿麟近期整理相關市場調查後發現，有「中小企業之原鄉」美稱的彰化是台灣的工農大縣，「不只擁有深厚的歷史文化底蘊，產業光譜也相當寬廣，包括車輛零組件、水五金、綠能、紡織等產業享譽全台，更與台中形成『精密機械黃金縱谷』的重要角色！」然而更令人驚豔的是，彰化縣人口第二大的城巿、擁有12.3萬人口的員林市。

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

「員林市所締造的紀錄可以說是驚豔全世界！」劉姿麟表示，員林不只素有「台灣第一大鎮」以及「最富城市」之稱，員林市擁有的「三高」也令人不可小覷。這「三高」分別是——上櫃公司密度最高（包括許多知名輪胎、自行車品牌等）、銀行密度最高，以及有錢人慈善家密度最高。

彰化員林之所以會有這樣驚人蓬勃的發展，彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長張寒青解釋，素有「精密機械產業故鄉」美譽的彰化，中小企業家數即有1萬2千多家，排名全台第三，產業的聚集對於彰化縣的經濟發展、就業、民生都有非常大的影響！為了加速產業密切發展，縣政府開發的二林精密產業園區，不僅將與中科二林園區形成相輔相成的關係，也希望讓彰化地區的中小企業進駐縣府規劃的園區中。「進駐之後，提供的產品可以作為精密產業鏈的一環，把這些零配件提供給二林中科的廠商。」張寒青處長強調，「未來開發之後，一定會帶動人口就業以及產業發展，估計到時年產值會在800億以上，並帶動2萬5千個就業機會，對於整個南彰化地區的發展會有非常大的幫助！」

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

預計彰化員林未來將迎來豐沛的產業動能以及就業人口群聚，在地交通建設也已經提前縝密規劃一波！彰化縣政府新建工程科科長黃勇茂指出，「9年前員林升格為『市』後，當時就做了30米綠園道高鐵彰化站，以及高鐵彰化站的聯外道路，還有員林鐵路高架化、東彰道路的開闢，主要分為北段、中段還有南延段的東彰道路，也都是為了均衡南北彰化的發展而設。」其中，預計在今年打通的是北段，中段則是從台76線的快速道路往南到田中的高鐵車站，南延段未來預計發展成「彰南輕軌」，讓人可以想見未來來往熱絡蓬勃的車流與人流！

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

這幾年，在地居民也感受到商業區不斷擴張發展，以及百貨公司即將進駐的熱鬧！彰化縣政府員林市公所主任秘書賴冠宇補充，北彰地區不只有百貨公司進駐，「員林市目前的三和社區也建制了一個地下停車場，上方地面則會建置一個公園，還有一棟地上5層樓的長照社福大樓，提供給一些長照單位以及衛生所進駐，此外也預計提供給彰化首創的不老健身房或托育中心使用。」同時，在地也開闢許多新型的大型公園，包括西區兔馬鹿的共榮公園、北邊的龍燈滯洪池公園，以及東邊最有名、曾經擁有台灣最長溜滑梯紀錄的百果山，也預計會在明年1月底重新整建完成，積極為在地居民打造一個寓教於樂、全齡共融的樂居環境。

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

這些努力，其實都被在地人以及選擇開店定居的外移人口看在眼底。丰富食堂店長巫其哲就選擇在員林，賣起給人溫暖氛圍的日式定食。「我的中心思想就是，把我們喜歡的東西帶給這塊土地，塑造出大家相互交流的氛圍！」

▲▼ 彰化,員林,中科,二林,三高,聚富。（圖／擷取自影片）

在南彰化的軸線上，員林擁有相當重要的地理區位，透過東西向快速道路迅速聯結中山高速公路，到達台中都會區，鄰近的田中站更可以方便搭乘高鐵南來北往，滿足了居民對於快速交通的需求之餘，員林更要走出創新永續的經濟時代，創造出新聚富力量！

關鍵字：彰化員林中科二林三高聚富

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7600

員林市升格9年建設齊聚　國雄4715坪史上大造鎮案預告登場

「銀行多、律師多、富豪多」被譽為億萬富翁密度全台最高的員林市，人口數持穩在12萬人以上，在2015年，曾經是「台灣第一大鎮」的員林鎮改制為「員林市」，在重大建設加速推展之下，今年將推出史上規模之最、公..

6/3 10:37

《流星花園》豪墅淪鬼屋　科技大老2.7億吃下重建

偶像劇《流星花園》、洗腦歌曲《念你》都在汐止一棟豪墅取景，過去由劉家昌持有，占地2000多坪，頗為氣派，但之後建物荒廢，還被列入全台10大鬼屋。經查，創見資訊束家10年前悄以2.7億元買下，並於2019年拆除，目前正在興建新廠房。

1小時前

新北「這一區」下半年推案爆量　萬大線百億捷運聯開案正式啟動

中和近年來因有左岸重劃區開發、捷運環狀線加持，未來捷運萬大線會是第3條行經中和的捷運線，其路線連通由遠東世紀廣場所代表的科技廊帶，呈現產業升級為現代住商的全新風貌。

1小時前

預售屋賣700萬　蓋完後「暴漲2倍」！網曝低價3原因：房價漲是主因

許多人努力工作存錢的終極目標，就是為了擁有一間屬於自己的房，一名網友表示，預收屋售價700萬元，但蓋好後轉售，可以賣到1000萬元，甚至是2倍價格，好奇是什麼原因導致背後的價差。對此，信義房屋專家表示，最主要的原因是房價上漲，且買預售屋會有一定的風險。

1小時前

彰化員林「聚富力量」大噴發！「中科二林」年產值上看800億、帶動2萬5千個就業機會

過去在台灣有句耳熟能詳的諺語——「台灣錢，淹腳目」，形容1980年代飛升的經濟，讓大多數的台灣人都享受到大富大貴的癮。然而這句諺語，現在要拿來形容位居中台灣的彰化縣員林市，也是毫不為過！

1小時前

七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層含裝交屋「市價打6~7折」

台中七期白派豪宅、由香港商新朗興業持有的「新朗日匯」才被爆出30多戶出售豪宅恐無法交屋命運，豈料，最新實登揭露，該豪宅38層130坪物件已完成交易並且過戶完成，惟總價6600萬元、單價50.5萬元並且含裝潢，與該物件等同市場價打6~7折左右。

1小時前

租屋難！　高雄上下舖床位最便宜月租1500元

租金指數飆破新高，租客想撿便宜，房東則各出奇招。網友在臉書PO文找租客，物件位於高雄，1樓提供鐵床，並分為上下舖分開出租，上舖租金1500元，下舖租金2200元，含24小時冷氣，引來不少網友回憶起當兵時代，信義房屋專家建議，租屋前應確認租賃範圍。

2小時前

「遠雄山禾」沉浸式食境派對　體驗美好共生、靜享城市桃花源

親水綠堤首排、2500坪三面臨路角地，這是遠雄建設在台南鹽行國中重劃區的第二期建案「遠雄山禾」，以「城市桃花源」為定位，強調與環境共融的理念，不僅體現於產品規劃上，也延伸至住戶認同。

4小時前

全方位交通齊通！神助攻【當代首馥】 水湳首富關鍵「經濟引擎」Ｘ「國際城市」

水湳經貿園區被譽為台中最後一塊寶地，區內產業、經濟、貿易、文化以及都市最珍貴的綠金「中央公園」齊發，國際化都市規模從初始紙上規劃至今一棟棟公共工程進行中，「水湳」將成為各式各樣產業的搖籃與推手，而水湳地區不論南北向、東西向交通，都有大型利多，包含國1接74號交流道已啟用、即將再多一條串連中台灣「經濟引擎」中科地區的重要道路，即是工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」。

4小時前

14期稀有巨蛋綠園道藝墅　30年經驗打造頂奢「ANEW」新世界

台中房市明星熱區「14期重劃區」腹地403公頃，光以土地面積就堪比一個行政區，低密度、高綠覆、大型重磅建設加持下，開發商各展拳腳推出別具意義的品牌代表作，讓未來的14期身價遠不止繁華可期。

5小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

樹林地區房價穩步上升　預售新案..

AI產業專區落腳沙崙　鄉民嗨喊..

亞昕森匯亞昕天匯林口雙地標崛起

租屋前「有什麼事要注意？」　過..

專家：新青安改得越嚴格　「對預..

2房3千萬驚呆在地　華固單元八..

警衛滑手機　遭住戶抗議被Fir..

男友「冷氣開整天」人消失！網見..

台中東區搭藍線核定　信義：「假..

退休人生正精彩！張金鶚老宅換新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

《流星花園》豪墅淪鬼屋　科技大..

新北「這一區」下半年推案爆量！

預售屋賣700萬蓋完後「竟暴漲..

台灣最多隱形富豪的小鎮！

七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層..

租屋難！　高雄上下舖床位最便宜..

「遠雄山禾」永續好日子食境派對

全方位交通齊通！神助攻【當代首..

14期稀有巨蛋綠園道藝墅　30..

深圳學區房暴跌！業內人士：可能..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366