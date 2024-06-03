員林市升格9年建設齊聚　國雄4715坪史上大造鎮案預告登場

▲2015年從「台灣第一大鎮」改制為「市」的員林，在重大建設加速推展之下，今年將推出史上規模之最、公設齊全的造鎮型大案。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

「銀行多、律師多、富豪多」被譽為億萬富翁密度全台最高的員林市，人口數持穩在12萬人以上，在2015年，曾經是「台灣第一大鎮」的員林鎮改制為「員林市」，在重大建設加速推展之下，今年將推出史上規模之最、公設齊全的造鎮型大案。

員林市大大小小的金融機構，超過30多家，在過去「台灣錢，淹腳目」的形容詞，至今拿到員林仍是最佳形容詞，據在地民眾所述：「員林建地出售的並不多，但出租的卻很多，曾有一次要租賃土地，發現地主是位普通汗衫阿伯，但都很阿莎力，租金甚至抹了幾萬元零頭。」首次遇到地主不提高租金、不議價，讓他震驚路上遇到騎腳踏車的伯伯們，可能都是身價不可限量的隱形富豪。





▲員林市近年重大建設齊發，讓不少中北部建商瞄準利多紛紛插旗。（圖／業者提供）

員林因隱形富豪多，且多有歸根、衣錦還鄉的習慣，加上員林市近年重大建設齊發，讓不少中北部建商瞄準員林利多，紛紛推出過去少見的大樓案，且房市熱度並未受到政府政策影響，不少個案短時間就開出紅盤，連帶房價也一路上升。

除了員林公路系統發達外，近年受惠於184重劃區興起，利多不斷，加上員林市一直以來都是周邊5鄉鎮社頭、溪湖、田中、田尾、永靖等地區的生活重心，合計吸引的消費人口近30萬人，無庸置疑成為南彰化的重要核心。

▲員林市一直以來都是周邊5鄉鎮社頭、溪湖、田中、田尾、永靖等地區的生活重心。（圖／業者提供）



除了是生活重鎮，員林還有三大利多，包含中科二林園區，將帶進高薪資的科技業就業人口。而位於員林大道旁即將落成的司法園區結合了與臺灣彰化地方法院及員林演藝廳，除了將成為高級公務員集散地，也兼具文藝功能。

另外，最新建設則是台中榮總體系的員榮積極籌建新總院區，將打造地下3層、地上11層，總建坪超過2萬坪的智慧綠建築，最快2027年能完工，也讓員林成為頂尖醫療從業人員的匯集地。

▲位於員林大道旁即將落成的司法園區結合了與臺灣彰化地方法院及員林演藝廳。（圖／業者提供）

營建經驗40年的台中建商國雄集團，年初時就預告將替員林市帶來前所未見的大型開發案，引起不少民眾關注。近期也正式宣布即將進場，新案一口氣端出逾4千坪基地，以造鎮之姿闖進「富豪與他們的發源地」，也創下南彰化整體開發案的紀錄。





▲員林最新建設則是台中榮總體系的員榮積極籌建新智慧綠建築。（圖／業者提供）

國雄員林新案基地面積達4715坪，面積之最不說，有別於大樓、華廈案的規劃，巨型基地將納入完整的休閒設施，以七期豪宅的公設經驗，將打造一座如渡假村概念的大型社區，值得注意的是，新案雖然有豪宅規劃，但設計為輕負擔首購型產品，來滿足各個階層的購屋族。