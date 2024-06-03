ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

員林市升格9年建設齊聚　國雄4715坪史上大造鎮案預告登場

▲▼ 員林市,富豪密度,造鎮型大案,房價,科技業,醫療從業人員,國雄建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2015年從「台灣第一大鎮」改制為「市」的員林，在重大建設加速推展之下，今年將推出史上規模之最、公設齊全的造鎮型大案。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

「銀行多、律師多、富豪多」被譽為億萬富翁密度全台最高的員林市，人口數持穩在12萬人以上，在2015年，曾經是「台灣第一大鎮」的員林鎮改制為「員林市」，在重大建設加速推展之下，今年將推出史上規模之最、公設齊全的造鎮型大案。

員林市大大小小的金融機構，超過30多家，在過去「台灣錢，淹腳目」的形容詞，至今拿到員林仍是最佳形容詞，據在地民眾所述：「員林建地出售的並不多，但出租的卻很多，曾有一次要租賃土地，發現地主是位普通汗衫阿伯，但都很阿莎力，租金甚至抹了幾萬元零頭。」首次遇到地主不提高租金、不議價，讓他震驚路上遇到騎腳踏車的伯伯們，可能都是身價不可限量的隱形富豪。

▲▼ 員林市,富豪密度,造鎮型大案,房價,科技業,醫療從業人員,國雄建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林市近年重大建設齊發，讓不少中北部建商瞄準利多紛紛插旗。（圖／業者提供）

員林因隱形富豪多，且多有歸根、衣錦還鄉的習慣，加上員林市近年重大建設齊發，讓不少中北部建商瞄準員林利多，紛紛推出過去少見的大樓案，且房市熱度並未受到政府政策影響，不少個案短時間就開出紅盤，連帶房價也一路上升。

除了員林公路系統發達外，近年受惠於184重劃區興起，利多不斷，加上員林市一直以來都是周邊5鄉鎮社頭、溪湖、田中、田尾、永靖等地區的生活重心，合計吸引的消費人口近30萬人，無庸置疑成為南彰化的重要核心。

▲▼ 員林市,富豪密度,造鎮型大案,房價,科技業,醫療從業人員,國雄建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林市一直以來都是周邊5鄉鎮社頭、溪湖、田中、田尾、永靖等地區的生活重心。（圖／業者提供）

除了是生活重鎮，員林還有三大利多，包含中科二林園區，將帶進高薪資的科技業就業人口。而位於員林大道旁即將落成的司法園區結合了與臺灣彰化地方法院及員林演藝廳，除了將成為高級公務員集散地，也兼具文藝功能。

另外，最新建設則是台中榮總體系的員榮積極籌建新總院區，將打造地下3層、地上11層，總建坪超過2萬坪的智慧綠建築，最快2027年能完工，也讓員林成為頂尖醫療從業人員的匯集地。

▲▼ 員林市,富豪密度,造鎮型大案,房價,科技業,醫療從業人員,國雄建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於員林大道旁即將落成的司法園區結合了與臺灣彰化地方法院及員林演藝廳。（圖／業者提供）

營建經驗40年的台中建商國雄集團，年初時就預告將替員林市帶來前所未見的大型開發案，引起不少民眾關注。近期也正式宣布即將進場，新案一口氣端出逾4千坪基地，以造鎮之姿闖進「富豪與他們的發源地」，也創下南彰化整體開發案的紀錄。

▲▼ 員林市,富豪密度,造鎮型大案,房價,科技業,醫療從業人員,國雄建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林最新建設則是台中榮總體系的員榮積極籌建新智慧綠建築。（圖／業者提供）

國雄員林新案基地面積達4715坪，面積之最不說，有別於大樓、華廈案的規劃，巨型基地將納入完整的休閒設施，以七期豪宅的公設經驗，將打造一座如渡假村概念的大型社區，值得注意的是，新案雖然有豪宅規劃，但設計為輕負擔首購型產品，來滿足各個階層的購屋族。

關鍵字：員林市富豪密度造鎮型大案房價科技業醫療從業人員國雄建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「晴空匯」現8千萬求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

新竹社區「晴空匯」火災後1週，經查網上查詢待售中，附完整裝潢開價8660萬元。房仲表示，該屋主在2~3個月前就打算出售，火災事件發生後，認為短期內價格可能會不好，但沒有提出降價求售的想法，順其自然慢慢賣。

1小時前

員林市升格9年建設齊聚　國雄4715坪史上大造鎮案預告登場

「銀行多、律師多、富豪多」被譽為億萬富翁密度全台最高的員林市，人口數持穩在12萬人以上，在2015年，曾經是「台灣第一大鎮」的員林鎮改制為「員林市」，在重大建設加速推展之下，今年將推出史上規模之最、公設齊全的造鎮型大案。

2小時前

「日本人最愛台灣景點」　年租金1440萬！創中區新高

曾擊敗台北101、故宮博物館等地，奪下日本人最愛台灣景點的「1969藍天雀客飯店」，日前以月租金120萬元創下中區有史以來最高身價，經查，該旅店於2021年改由敦謙國際集團旗下品牌「CHECK inn雀客旅館」換手經營，目前該集團則在台中坐擁17間分店。

2小時前

鑫龍騰營收創新高　總座：股房漲勢難停

鑫龍騰開發（3188）今（3）日舉行股東會，去年營收20.47億元創下歷史新高，今年將推1新案，預計「鑫高鐵5」6月下旬將公開，總銷約50餘億元。該公司總經理黃勁嘉表示，近期股房雙漲、AI議題正夯，短期內難以看到高雄房價漲勢停滯。

3小時前

股市賺爛買房？　網嘆：只有房蛙受傷的世界達成

股市站上2萬點，強勢創歷史新高，有網友上網感嘆，股票一波噴過一波，根本不會跌，買房的要賺1倍就很難，還要被各種課稅，失望的問網友看到股票賺到流湯，在想什麼？網友嘆，只有房蛙受傷的世界達成。

5小時前

暴力都更毀我家！　居民控北市府、技師包庇建商

台北市文昌都更案遭附近住戶指控暴力拆屋、引發強震，導致他們的房屋樑柱傾斜、地面下沉、牆壁龜裂，但台北市土木技師公會鑑定竟說：「拆屋不會造成鄰損、梁柱傾斜是既有存在。」遭資深技師與營建系教授打臉，更被住戶提交行政院公共工程委員會懲戒；民代也怒嗆此案是市府包庇建商，和技師公會三方聯手，假都更之名，行損鄰拆房、擴大基地之實，讓老舊社區被迫都更！

5小時前

前幾年被爸媽逼買房…現在後悔了？「超多人點頭」原因爆默契

對不少年輕人來說，買房不在人生藍圖中，畢竟可怕房價實在難以高攀，但也有人是被迫買房。就有網友好奇，很多剛出社會就被逼上車當房奴，可能爸媽幫忙出個頭期款，就叫小孩開始繳房貸，「那麼幾年過去了，這些父母強迫的房奴抱怨仔，他們現在還後悔嗎？」釣出一票點頭，「後悔當時怎麼不多買幾間」、「後悔不相信爸爸媽媽。」

17小時前

1歐元買義大利房？費用不只這些　過來人給建議：最好冬天來一趟

義大利西西里島多年來以1歐元價格開賣廢棄房屋的作法吸引不少世界各地的人前來，至今已有數百間房屋售出，但其實1歐元只是象徵性標價，是未來更多支出的開始。多名買家接受美媒CNBC採訪時給出建議，必須準備額外資金支付其他費用，要有耐心、學習當地語言，房屋裝修期間要到場參與，別只在旅遊旺季造訪，最好在冬季期間過來待上一段時間。

17小時前

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

美國全國房地產經紀人協會（NAR）的資料，4月簽訂的成屋銷售合約比3月下降了7.7％，這是自2020年4月以來最慢的速度。這些待售合約是未來1到2個月內銷售結案的前瞻性指標，顯示出買家對抵押貸款利率的即時反應。根據《貸款每日新聞》的資料，30年期固定抵押貸款平均利率在3月底約為6.9％，並在4月底達到7.5％。

18小時前

越南民宿14死！河內清查蝸居租屋市場　消防逃生設備多不足

越南河內市紙橋區一棟長租民宿上周發生火警導致14死，官方隨後對轄內租屋市場展開清查，共有3300多個單位提供房子出租，其中超過2800個不合格，消防、逃生設備多不足。

19小時前

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋..

前幾年被逼買房現在後悔了「超多..

台中房子「貴到誇張」他嘆不如北..

新竹房東只租2族群　他傻眼：簽..

永和地標「哈林旗艦店」悄歇業　..

房市兩極化　台中首家建商喊：不..

廁所被拆成露天！　花蓮甜點名店..

暴力都更毀我家！　居民控北市府..

股市賺爛買房？　網嘆：只有房蛙..

屋主想賣自住房「1操作踩禁忌」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋..

員林市升格9年建設齊聚　國雄4..

「日本人最愛台灣景點」　年租金..

鑫龍騰營收創新高　總座：股房漲..

股市賺爛買房？　網嘆：只有房蛙..

暴力都更毀我家！　居民控北市府..

前幾年被逼買房現在後悔了「超多..

義大利便宜房只要1歐元？過來人..

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情..

越南河內清查租屋　消防逃生多不..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366