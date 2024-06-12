房價續漲買了就賺！過來人搖頭「北部1地很慘」：急著脫手必賠錢

▲原PO好奇，有沒有買房賠錢的經驗。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

房價居高不下，許多人猶豫要不要進場給自己一個家，有網友表示，這幾年房價狂漲，沒聽到降價的消息，如果把錢投入房地產，幾乎都會賺錢，好奇有沒有人買房卻慘賠錢？對此，不少網友點名北海岸周圍，「北海岸的建案很多啊」、「金山、萬里當年一整排海砂屋，也是一堆人賠到脫褲」。

有網友在PTT發文，「台灣真的有人買房賠過嗎？」股票賠錢很常聽到，但很少聽到買房賠錢的，「目前完全沒有聽到賠過的，有銀行給你開槓桿，又讓你免費贏錢，那麼好的事情，為啥還有人看空不買房？」

貼文曝光，網友點名北海岸周圍的房子，「淡海新市鎮，新北副都心，這兩個地方剛出來很貴，後來腰斬」、「萬里啊，那邊20幾年前可不便宜哦」、「淡海新市鎮也很慘」。也有網友指出，「我父親就是，當年高雄大社買了兩間別墅，股災後被強制法拍賠了不少；2018年我入場準備買房時，看房時也遇過幾間的確賠售賣」。

其他網友點出賠錢的原因，「會賠基本上都是想把房子變現換其他，然後原本鳥地沒什麼漲，最後賠錢脫手」、「出手點不好又急著變現只能賠了」、「我家就賠過，重點是熬不熬的到漲價，當年老美301影響到我老爸上班的産業，貸款壓力太大，最後就賠售了」、「買奇怪地方才會賠，買蛋黃區沒賠過」。