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竹科價值‧農科重現！　欣巴巴事業在台灣第1‧農科特區打造「幸福欣印象」

▲屏東農業科技園區持續朝向台灣綠金矽谷邁進，也帶動就業人口提升，欣巴巴事業看好潛力發展，在農科特區打造高雄款大樓「幸福欣印象」，受到熱烈關注。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

科學園區掌握台灣經濟命脈，不僅提升就業人口，為了減少通勤，選擇在園區周邊居住，備受科技人才和置產族的青睞，也因此形成新的生活特區。而屏東農業科技園區(農科)接棒護國群山，知名大廠等相繼進駐，持續朝向台灣的綠金矽谷邁進。

▲▼幸福欣印象

▲▼竹科價值農科重現！　欣巴巴在台灣第1農科特區打造「幸福欣印象」

▲屏東農業科技園區是台灣第1座以農業生技為主軸的產業園區，吸引許多企業大廠進駐。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

多年前就看好屏東農業科技園區潛力，來到這裡設廠的先進酒精董事長劉健誼提到，「農科園區21年前第一期廠商陸續進駐，3年前第二期廠也開始有許多新的廠商進來，包括像是法國維克、桂冠、安心食品(摩斯漢堡)、大江生技等接續投產，還有很多廠在興建當中；而全日物流也在園區裡開始替進駐園區的廠商服務，未來我們園區越來越多的廠家，可以把自己閒置的資源整合再利用，創造農業資源的最大有效化、最大資源化。未來更多的大型廠商進駐，以及開始投產之後，可能會以倍數的成長，居住問題是我們園區企業主最關心的一個問題，因此我們希望在區域裡有更多好的居住環境，以及政府有更多配套措施在屏東農業科技園區附近，讓整個生活機能更完整、更豐富。」

▲▼幸福欣印象

▲先進酒精董事長劉健誼提到，多年前就看好屏東農業科技園區發展，進而來到這裡設廠。

屏東農業科技園區是台灣第1座以農業生技為主軸的產業園區，預計接下來就業機會將可增加8千人，居住人口超過4萬人，產值上看180億。財經專家黃世聰提到，「以台灣來說科學園區的發展，幾乎一直是房價的保證。從過去竹科與南科的發展經驗來看，大廠進駐之後會產生磁吸效應，帶動整個房價發展，從竹科最早期的1字頭、2字頭，到現在為止已經有來到7字頭、8字頭；甚至南科目前為止也從1字頭，到現在即將突破5字頭，進入一個火熱的階段。因此如果以過去的經驗觀察，農科二期正處於招商階段，現在還是台灣少見科技園區落在2字頭的房價區段，加上近年台積電積極往南佈局，相信也會為屏東帶來更多房價成長空間，所以長遠來看，農科的發展潛力絕對值得期待。」

▲▼幸福欣印象區域圖

▲屏農科在地利上與高雄共享生活圈，可透過國3超級生活圈的雙交流道連接到台88線，另外像是國1或國10等，除了可連接高雄、台南地區之外，還能快速串聯整個台灣的大動脈。

加上交通利多加持，也讓潛力持續看俏。財經專家黃世聰補充，「以農科目前的狀況來說，它可以透過國3的雙交流道連接到高雄非常重要的台88線，另外像是國1或者國10等等，形成國3超級生活圈，除了可連接高雄、台南地區之外，還能快速串聯整個台灣的大動脈；有了陸地上的交通便捷，在海、空方面也有很大的優勢。海的部分，因為距離高雄港非常近，可以成為未來發貨的重要基地；而空的部分則是有小港國際機場，所以也是國內非常少見，陸海空都兼具的一個科學園區。」

在地利上與高雄共享生活圈，知名品牌欣巴巴看準潛力發展，在這裡推出第一棟高雄款的大樓「幸福欣印象」，坪數規劃23-34坪，打造2至3房，2+1房享雙採光和㊣雙衛浴，加上多元AI管理以及一級都會區享有的全齡化公設。

▲▼竹科價值‧農科重現！　欣巴巴事業在台灣第1‧農科特區打造「幸福欣印象」

▲「幸福欣印象」在工法上強化結構抗震力，加上多元AI化管理及享有一級都會區的全齡化公設，讓生活更安心愜意。

另外在建築安全上，則是採「大樑直通」、「九宮格」、「雙十字」、「剪力牆」、「地下空間挖深度5.3米」等設計，強化結構安全，提升結構抗震力。因應現代人生活模式改變，大樓逐漸取代透天，更加便捷與安全的日常，就是每個人心中對於「家」的幸福「欣」印象。

幸福欣印象3•台灣第1•農科特區
預約專線｜08-762-1188
接待會館｜屏東•大連路 轉 中興路上•國3長治交流道旁
官方網站｜https://golden-designer.com/Home_148/

關鍵字：屏東農業科技園區欣巴巴事業幸福欣印象房產

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