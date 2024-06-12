「巴菲特最愛牛排」登台中最高牛排館　房東是彰化隱形富豪

▲股神巴菲特最愛的「史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館」，插旗台中七期新市政中心成為台中最高樓牛排館。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

股神巴菲特最愛的「Smith & Wollensky牛排館」，插旗台中七期新市政中心，在知名商辦「CBD時代廣場」頂樓34層開設全台第二家分店，一舉成為全台中最高的牛排館，打敗蟬聯22年冠軍位於西區「林鼎高峰」26樓的「茹絲葵」。

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正式開幕的台中最高樓牛排館，插旗七期CBD時代廣場頂樓，據了解，該據點為除為全台第二間，占地約200坪、150個座位，更是擁有餐廳少見的戶外區，可一覽七期、單元二美景，客單價最低3000元起跳。

▲史密斯牛排館插旗34層商辦頂樓，擁有餐廳少見的戶外區。（圖／讀者提供）

實登揭露，「CBD時代廣場」頂樓戶於2015年時房東以總價1.59億元包下，每坪拆算36.38萬元。而史密斯房東背景，則是來自彰化的鞋面用布供應商子公司。

▲房仲表示頂樓為該商辦的特殊戶租金行情粗估得破2000元，以面積來說應會落在40~50萬元區間。（圖／記者陳筱惠攝）



而史密斯牛排租金並未登錄實價中，群義房屋鴻天地產楊承皓表示：「以該棟租金來說，行情落在每坪約1200元~1500元，但該樓層為頂樓，又有戶外區，且為該商辦的特殊戶，又是景觀最美的戶別，租金行情粗估得破2000元，以面積來說應會落在40~50萬元區間。」

▲史密斯牛排館插旗台中七期「CBD時代廣場」34樓，打敗蟬聯22年冠軍位於西區「林鼎高峰」26樓的「茹絲葵」。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政補充：「近年七期的商辦確實受到景氣政策而看俏，商辦租金價格從過去每坪平均維持800元上下的，現在都得破千元，同樣反映在買氣，這2年大好後，目前市面上價格往上拉，便宜物件沒貨了，近期才稍稍回檔一點。」

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