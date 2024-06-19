高雄透天底價65萬吸13組人搶　在地洩：出租3.6年打平房價

▲高雄市中心有間透天因清償債務遭法拍，一拍底價僅65萬元，引來13組人馬搶標，最後成交價為218萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

日前高雄市中心有間透天因清償債務遭法拍，一拍底價僅65萬元，引來13組人馬搶標，最後得標者加價153萬元入手，拍定價達218萬元，第一拍就拍出。專家表示，應是看好租金投報率。

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該物件遭拍賣原因為清償票款，位於前金區自強路巷內，建物未保存登記，為地上2層樓透天，建坪92坪，日前進行一拍，底價為65萬元，幾乎跟一台國產車價差不多。

不料引來13組人馬搶標，最後拍定價為218萬元，加價153萬元，溢價高達235%，而且一拍就拍出。

▲自強一路屬於高雄市中心的蛋黃區，周邊為早期發展舊聚落。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東許薇君表示，該物件為透天鐵皮屋，附近有捷運前金站、高雄火車站、三民市場等，生活機能相當完善，也是高雄市中心的蛋黃區，周邊為早期發展舊聚落。

區內多為屋齡30~50年透天，地坪約20坪、建坪約60坪，總價約1000~1200萬元，也有部分地上權透天，建坪約5~6萬元，但因該物件鐵皮透天，建坪單價約2萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，因建物未保存登記，僅有使用權，若以成交價來看，房價是略為偏高，但隔成10間套房收租，一間也有9坪大小，區域租金行情落在8000~1萬元，若以套房月租金5000元換算，滿租年收至少60萬元，投報也有27%，房價成本3.6年可打平。

研判得標人若是看準租金效益，加上入手總價低，因此才會深受許多投資者青睞，雖然仍須加上重新裝潢費用，但投報率至少也有5%。

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