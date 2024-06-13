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興富發4500億完工量「7成在中南部」　金山飯店開幕時間曝光

記者項瀚／台北報導

興富發（2542）今日召開股東會，公司看準人口「南漂」，重點佈局台中與高雄，未來5~6年完工量體4500億元，其中7成比例都在中南部。另外，頗受關注的金山渡假酒店，預計與新品牌合作，在2025年春節前開幕。

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▲▼興富發建設113年度股東常會，董事長曹淵博、總經理范華軍出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲興富發（2542）今日召開股東會，董事長曹淵博（中）出席。（圖／記者湯興漢攝）

股東會一開始，興富發董事長曹淵博致詞時表示：「今年國內經濟表現有目共睹，台股站上2萬點、熱錢不斷湧進，房市在穩定中透堅，興富發瞄準剛性需求，以住宅、商辦雙引擎推案，住宅著重學區推案，商辦則因應商業風潮，開始佈局微型商辦。」

興富發去年完工交屋量較少，但在子公司潤隆「國家大院」、「新橫濱」、「竹科潤隆」3大案挹注下，推升營收達440億元，再登營建股營收王，年增65%，也是公司歷年第三高。

不過，興富發2023年稅後純益24.37億元、年減34.8%，EPS（每股純益）1.33元，低於前年2.08元。會中並通過配發現金股利0.5元、股票股利1元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲今年興富發有5大案完工入帳，且銷售去化順暢。（表／記者項瀚攝）

展望今年，興富發有5大案完工入帳，分別是桃園「站前新鋭」、台中「文心愛悦」、台南「愛琴海」、高雄「興富發博愛」、高雄「愛情河左岸」，總銷合計359億元。另外，總銷73億元的台北「興富發T1」在去年交屋，但於今年開始認列營收。

▲▼ 興富發T1 。（圖／記者項瀚攝）

▲總銷73億元的台北「興富發T1」在去年交屋，但於今年開始認列營收。（圖／記者項瀚攝）

興富發副總廖昭雄接受記者訪問，他表示，興富發未來5~6年完工個案逾40案，估共達4500億元量體，其中台中與高雄占比65%、台南5%，也就是說中南部就高達7成比例。

廖昭雄表示，科技廠往中南部，工作機會大量南移，觀察近年南北發展已逐漸走向平衡，房價方面也是，台北市漲幅不多，而新竹以南漲勢強勁，「興富發集團規模這麼大，推案量也要夠大，得鎖定客戶最多的地區、產品。」

至於下半年房市，廖昭雄表示，央行將召開理監事會議，預期政府將祭出進一步的措施，使得房市降溫，「但這個降溫不是壞的，而是讓市場更健康，事實上疫後台灣周圍國家房市很糟糕，這也凸顯國內金融環境控制得相當好。」他強調，即使央行出手緊縮，但國內總體經濟表現仍強，大環境好，房地產也沒有理由不好。

另外，關於日前引發話題的「金山渡假酒店」，興富發與凱悅終止合作。廖昭雄強調，興富發在興建過程中不斷提升硬體規格，認為飯店有升級品牌的可能，在這點與凱悅無達成共識。

廖昭雄表示，該飯店預計在2024年底以前與新品牌商討完成，並於2025年春節之前開幕，至於每晚定價還要與新品牌討論。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲興富發金山渡假酒店預計年底2025年春節前開幕。（圖／記者項瀚攝）

同日，亦舉辦股東會的潤隆（1808），去年營收達306.84億元，年增11倍，稅後純益77.01億元、年增48倍，EPS（每股純益）達17.08元，創下歷史新高。會中並通過配發現金股利3元、股票股利12元，等於買1張送1.2張。

展望今年、明年，潤隆也有多個建案將完工入帳，包括「夢悅城」、「景安文匯」、「文山萬芳段案」、「VVS1」、「市政愛悅」，合計總銷估高達400億元以上。

新推案部分，潤隆今年推出台南「潤隆鉑悦」，目前銷售已逾9成。明年則再將推出：台北文山「信義.馥境」、桃園「溫莎堡」、台中 「文商一」、「文商二」，量能無虞。

▲▼ 潤隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲潤隆今年將推台北文山「信義.馥境」。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：興富發2542潤隆股東會曹淵博廖昭雄

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