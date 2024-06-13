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台中公認「最強巷弄」　300公尺新增供給811戶

▲▼南區復興路二段71巷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市南區復興路二段71巷，被稱為台中房市「最強巷弄」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

步行5分鐘全長僅300公尺的台中市南區「最強巷弄」復興路二段71巷， 2019年至今，就推出7案，房價從2字頭來到4字頭，在地房仲表示，該巷弄周邊除生活機能好，也是因榮登最親民巷弄，案案銷售速度都快。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

鄰近今年成為發展重點13期重劃區的南區復興路二段71巷補漲效應明顯，至於最強巷弄名稱由來，除了是過去新案常出現「公開即完銷」外，也因短短300公尺兩側，依照土地重新開發角度來說「再開發率達70％」，也榮登台中重新開發巷弄之最。

▲▼南區復興路二段71巷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲短300公尺兩側，依照土地重新開發角度來說「再開發率達70％」，也榮登台中重新開發巷弄之最。（圖／記者陳筱惠攝）

該巷弄在2019年由櫻花建設「孩子王」打頭陣，推出總戶數230戶的住宅大樓，房價單坪最低20萬元，均價24萬元，屋齡4年的「孩子王」如今轉手單價已來到39萬元。

而甫交屋的「嘉磐璞樹」則是供給154 戶，過去預售單坪價格25 萬元起，如今房價更是突破54萬元大關。

另在興建中的還有「熊pro」91戶、「同興協記IN HOUSE」112戶、「聚富滿滿」61戶、「同興協記二期新案」66戶、和瑞建設新案92戶。7案合併供給811戶。

▲▼南區復興路二段71巷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲71巷房價從2019年2字頭來到4字頭，剛交屋新案甚至出現5字頭交易。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「71巷被稱為最強巷弄的原因，是因過去該區段有不少廠辦合一的工廠，小環境、基地形狀並不好，後續也因工廠陸續搬遷，才讓開發商有機會購地興建住宅。」

沈政興說：「由於基地小，該巷弄多數建案都是落在百戶以下社區，小品建築居多，加上幾乎都是推出2房產品，總價負擔低讓不少首購族搶進，也是南區秒殺案最多的一條巷子。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲71巷新案分布表。（圖／讀者提供）

永義房屋中山醫双捷湛加盟店店協理王薏勝分析：「13期重劃區首案直接創下南區6字頭天花板，週邊房價也授旗鼓舞，南區主幹道旁的預售案都已叩關5字頭，在預算限制下，購屋族退居巷弄內，而71巷是全台灣都更效率最佳的巷弄，享機能、交通，距離13期也僅5分鐘車程，價格卻少了1/3，不過基地位處巷弄，大量戶數交屋後的交通問題，購屋族也需要額外考量。」

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

關鍵字：巷弄台中市南區復興路二段房價重新開發新案南區房價房市

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