房客牆壁打洞欠租欠水電　房東崩潰：新屋出租2年變這樣

▲房東不到2年的新家，出租之後被房客弄得破損不堪。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名房東在社群平台X發文抱怨，房客不到2年就把他的新房子弄到破損不堪，牆上四處釘鐵釘、廚房水槽等設備被破壞，還拖欠超過3000令吉（約新台幣2.2萬元）的水電費，讓他感到非常無奈，後悔租給惡劣房客。

星洲網報導，這名房東買下新房子之後，就把房子出租給一對夫妻與2名孩子，這一家四口也是第一批入住的人，卻沒想到房客並沒有好好照顧他的房子。

房東透露，牆壁上出現許多坑洞，因為房客在牆壁上釘鐵釘，廚房水槽、廁所等設備也被破壞，「原本完好的房子就這樣被租客和他們的2名孩子糟蹋了，我真的很崩潰」，且電費高得驚人，一個月要2200令吉（約新台幣1.6萬元），水費則是593令吉（約新台幣4340元），房租、水電費用都出現拖欠的情況，最終決定停止把房子租給他們，把房子回收。

房東也說，這一家總計拖欠的費用為8000多令吉（約新台幣5.8萬元），但也慶幸房客有透過分期付款的方式來還，至今已經把大多數款項付清。

此文一出引發網友討論，許多人無法理解這一家人的水電費為何會如此之高，也對於房客行為感到難以置信，「我們這個年代，弄壞房子就要自己負責，要改造房子也需先得到房東同意才能動工。」