【廣編】中華工程百億大案　民生社區生活圈地標「鳴森苑」壯闊登場

▲「鳴森苑」3000坪基地，是民生社區生活圈最大規模地標建築。

圖、文／中華工程提供

北市萬眾矚目超級大案，民生社區生活圈最大規模地標建築「鳴森苑」在市場的殷殷期盼下盛大公開。「鳴森苑」為中華工程於延壽國宅都更案的最後一塊基地，包括已完工交屋的「中工常翠」、「中工耘翠」以及將於今年完工的「中工碧硯閤」，四案合計高達5600坪的城廓改造計畫勢必成為民生社區生活圈內最具代表性的人文綠景新街廓。

「鳴森苑」位於延壽街與健康路325巷口，3000坪壯闊基地四面臨路，邀請台北101及東方文華酒店的建築團隊李祖原國際建築大師，擘劃3棟地上21層地下四層的現代極簡與新古典主義融合的擎天景觀地標建築，將改寫民生社區生活圈城市天際線；主力產品39-48坪三大房規劃，客廳大面寬、戶戶雙面採光、衛浴開窗、無暗房，高樓層視野北向可遙望松山機場、陽明山系，南向則可遠眺信義計畫區高樓層視野。建築結構採SRC+CFT工法，具高強度高耐震安全特性，低公設比，規劃頂級高規、豐富多元的飯店式度假公設，如接待大廳、中庭花園、KTV影音室、健身房、瑜珈教室、兒童遊戲區、閱覽室、家教室、多功能聯誼廳、共享辦公室等，讓住戶在外享有民生社區悠閒生活，回家也能擁有自己奢華的一方度假天地。

中華工程「鳴森苑」未公開即造成當地高度詢問及市場關注，而台北人60年來對民生社區生活圈的渴望，如今終於有機會實現夢想，因此一開案即吸引當地住戶換屋置產、以及北市自營商、外商、企業高階主管、科技菁英、醫生、退休人士等高度青睞，大器39-48坪三大房規劃更是高端企業主換屋首選。