內政部：少數人特意操作新青安　若升息仍建議不加碼

▲內政部指出，有少數業者、人士利用優惠貸款去特意操作，一定程度上是挑戰新青安照顧年輕人的美意。（圖／記者董美琪攝）



文／中央社

內政部次長董建宏今天說，新青安已協助5萬多名年輕首購族取得住宅，達一定成效，有少數人士利用優惠貸款特意操作，挑戰政策美意，未來新青安執行過程若有任何升息機會，仍建議不加碼補貼利息。

中央銀行今天舉行第2季理監事會，決議利率按兵不動，符合市場預期。但去年8月新青安房貸上路，成功催出房市買氣，祭出第6波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，且調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

內政部下午召開部務會報，董建宏在會後記者會表示，尊重央行權責，新青安的重點是協助年輕首購族取得住宅，因台灣自有住宅率高達8成，社會期待年輕人能自主自立，擁有一間房子是人生過程重要關鍵。基於協助青年取得住宅，希望讓年輕人在負擔較低情況下取得人生的重要里程碑。

董建宏說，過去已協助5萬多名年輕首購族取得住宅，內政部認為已達一定成效，過程中有少數業者、人士利用優惠貸款去特意操作，一定程度上是挑戰新青安照顧年輕人的美意。因此日前才建議央行如果有升息，就不再加碼補貼。

董建宏指出，內政部立場一致，未來央行在新青安政策執行過程，如果有任何升息機會，還是建議不加碼，基於住宅基金穩健發展，希望用在對的、需要幫助的地方，內政部的意見也有跟財政部、央行互動，財政部未來就借貸過程、方式，以及是否有轉手都會進行稽核。

內政部地政司長王成機說，內政部關注市場交易量價變化，平均地權條例兩波修法以來，也將交易量價穩定下來；去年因為新青安以及國內經濟上漲，國內房市熱絡，內政部、財政部、央行都看到了，央行今天才會做這樣的決定，在特定地區選擇性信用管制。

王成機表示，內政部會觀察市場狀況，如果有異常案場會隨時、不定期稽查，針對炒作部分會嚴正打擊，「對炒作零容忍」。像是秒殺案場或排隊的案場等異常案場就，內政部會與地方政府、相關部會即時稽查，是否有違規問題。