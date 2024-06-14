第二戶限貸6成「算溫和」　國建董座：房價不跌致買氣續熱

▲國泰建設（2501）今（14日）召開股東會，該公司去年獲利創5年新高。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／綜合報導

央行再出手調控房市，國建董座張清櫆受訪時表示，本次算是溫和的政策，預售買氣多少受影響，但對整體市場衝擊不大，估下半年房市仍將溫和成長。他說，今年房市買氣熱，就是因為房價跌不下來，消費者認為現在不買、以後更貴。

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國泰建設董事長張清櫆表示，總統大選1月就結束了，市場本就預期政府不會對房市有太大的動作，樂觀看好今年房市，而昨日央行決議的結果，包括升準以及第二戶限貸下修到6成，其實也算是溫和的政策了。

張清櫆認為，第二戶房貸再度限縮，對於預售市場「心理層面」影響比較大，買氣多多少少受到影響，但影響範圍只在於少數人，且有需求的客戶可能還是會買，於預售期間多籌措1成自備款。

反倒是即將交屋的預售已購客，會有立即性的影響。張清櫆說，國泰建設會清查手上已售、興建中個案，客戶是否遇到這項問題，可再進一步協商，但預期戶數只是少數，「過去國泰沒有碰過第二戶的問題，但有幾戶高價宅碰到了，那時協商後客戶即補足差額。」

如何看待下半年房市？張清櫆認為，今年房市買氣之所以熱，就是因為「房價跌不下來」，消費者也覺得現在不買、以後更貴，再加上國內經濟表現佳，估下半年房市仍會溫和成長。

▲國泰建設今年有「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰MOST+」3案入帳。（表／記者項瀚製）

國泰建設（2501）今（14日）召開股東會，承認去年營收年營收154億元、年減7.8%，連續5年超過百億大關；稅後淨利21.6億元，每股純益（EPS）1.87元，繳出近5年最佳成績。

國泰建設去年4大案完工交屋，分別是新北「國泰豐和」、「國泰豐碩」、「國泰華威豐年」、桃園「國泰川青」。今年則有「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰MOST+」3案入帳，合計總銷92億元。

新推案方面，國泰建設今年時逢60週年，擴大推案規模，一口氣推出7案，分別是中和「META PARK」、「METRO PARK」、新莊「國泰旭」、內湖「承真」、三重「RIVER PARK」、台中「仰薈」、台南「仰睦」合計總銷約600億元。

▲國泰建設今年時逢60週年，擴大推案規模，一口氣推出7案。（圖為中和「METRO PARK」／記者項瀚攝）

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