寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

▲南太平的「泓大重劃區」，過去曾是一片竹林，寶佳機構進補千坪地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於南太平的「泓大重劃區」總面積約5.25公頃，過去是一片竹林，寶佳機構在1月以總價5.7億元買進土地面積1364坪，換算每坪單價42萬元，創下該重劃區單價新高，信義房屋專家表示，長億周邊重劃區有著南太平少有純住宅生活氛圍，基地達千坪以上才能蓋大樓。

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過去寶佳集團重金搶進太平新光重劃區，讓74沿線的環中東路三段被稱為「寶佳大道」，旗下子弟兵包含櫻花、合宜、勝美、泓瑞、和築建設等都陸續推出個案，如今轉換戰場，轉向南太平獵地。

南太平長億周邊擁有5個重劃區組成，總共加起來約22公頃，包括2013年底完工的「慧眾重劃區」2.88公頃、2017年中完工的「泓大」5.25公頃、即將完工的「泓成」、「泓福」共6.68公頃，「福億」3.59公頃。 經查，寶佳再轉向南太平「泓大重劃區」一次掃進1364坪土地，每坪單價高達42萬元。且據知情人士透露，寶佳集團在該地已持有3塊面積逾千坪的庫存。





▲南太平長億國小周邊採低密度、高綠覆規劃，過去多興建別墅型產品。（圖／記者陳筱惠攝）

但早在2021年櫻花建就曾以單價43萬元買進「泓成重劃區」2105坪角地，目前仍穩坐南太平重劃區最貴角地。櫻花建設董事長陳世英則表示：「該土地採先建後售，目前已在都審階段，最快今年動工、明年開賣，總戶數逾300戶。」

在地別墅建商則表示：「南太平長億國小周邊採低密度、高綠覆規劃，土地使用分區為住1，寶佳機構接連以4字頭搶地，未來一定蓋高樓，房價也會比較太平市區，4字頭不是問題。」

值得一提的是，南太平預售市場單價最高新案為東興路上的「坤悅涵仰」，平均單價叩關4字頭；而北太平預售新案「順天蘊華」頂樓戶也已站上5字頭單價。

▲過去被建商收購的「太平遊樂大樓」目前也已經拆除完畢，新案有望9月份就登場。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，過去被建商收購的「太平遊樂大樓」目前也已經拆除完畢，新案有望9月份登場，新案眾多，讓太平區房市再度點燃戰火。

信義房屋太平樹孝店林佳宏表示：「長億周邊重劃區有著南太平少有純住宅生活氛圍，基地達千坪以上才能蓋大樓，寶佳系統以集合式住宅為主力，周邊還有太平工業區，以及鄰近的大里也有大里工業區，就業人口充沛，且距離台74線內新匝道不遠，帶動移居潮湧入，加速聚落成形。」

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