營建股倒漲2.3%　分析師：打房力道低於預期

▲昨日央行出手調控房市，但今日營建股「不給面子」，不跌反漲2.3%。（股市示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

昨日央行出手調控房市，但今日營建股「不給面子」，不跌反漲2.3%，不少個股達半根漲停板，分析師認為：「主要原因是打房力道低於市場預期。」信義房屋專家則表示，第六波選擇性信用管制不是完全沒有因應對策，影響有限。

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央行昨（13日）出手調控房市，祭出第六波選擇性信用管制，第二戶最高貸款成數從7成降低到6成。不過，今（14日）營建股大盤指數不跌，反而明顯上漲收在626，上升2.3%，不少個股都達半根漲停。

分析師丁彥鈞表示，營建大盤指數前幾天下跌，已先反映央行可能出手調控房市，而原先市場預期央行有3招，除了第二戶房貸緊縮，還有下修高價宅門檻、以及第二戶限貸擴及全台。

不過，丁彥鈞說，昨日央行只出了1招，打房力道低於市場預期，股市就往上走，現在營建大盤仍維持多頭格局，並挑戰前高647。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市不僅是經濟櫥窗，同時投資人也會對未來產業前景「用錢投票」，尤其房市政策對於市場影響甚大，通常營建類股反映會比房市交易更快、更直覺。

關於這次央行提出管制措施後，營建類股不跌反而大漲回應，曾敬德說：「一方面可能是先前類股已先過高後適度修正，且政策並未如預期力道那麼重，預估第六波選擇性信用管制可能影響到快要交屋、換屋型民眾，不過也不是完全沒有因應對策，因此影響有限。」

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