全球暖化沿海房價崩！　海水上升估淹掉美東逾3.2兆元

▲美國東西岸沿海房市受到海平面上升嚴重威脅。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

隨著海平面上升和風暴加劇，美國沿海地區的房地產面臨前所未有的洪水和侵蝕風險。從加州的達納岬到紐約的長島，再到麻薩諸塞州的南塔克特，一些全國最昂貴的沿海房地產因氣候變遷而處於越來越危險的境地。今年的颶風季已經開始，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）預測活動將高於正常水平，預計將有多達13個颶風，其中4到7個會被分類為「重大」風暴。美東、墨西哥灣沿岸房屋中位價至少為100萬美元的房產就超過7萬處，這些地區的總潛在損失約為1000億美元（約新台幣3.25兆元）。

綜合外電報導，根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的預測，今年的颶風季活動將高於正常水平，預計將有多達13個颶風，其中4到7個會被分類為「重大」風暴。氣候變遷已經對房地產市場產生了影響，比大多數人預期的速度更快。這些影響從加州的達納岬到紐約的長島，再到麻薩諸塞州的南塔克特等沿海地區都能明顯感受到。

南塔克特的一處房產在去年夏天以略微超過200萬美元（約新台幣6469萬元）的價格掛牌出售，而今年年初卻僅以60萬美元（約新台幣1940萬元）的價格成交。這是因為一場看似不起眼的秋季東北風暴，由於海平面上升和異常強降雨，沖刷掉了這座房子所在海灘的70英尺（21公尺）。買家告訴《波士頓環球報》，「價格在很大程度上緩解了風險」，而這並不是唯一一處房產受影響的案例。

當地房地產經紀人洛克伍德（Shelly Lockwood）表示：「有好幾個房產，一處以75萬美元售出（約新台幣2425萬元），一處以85萬美元（約新台幣2749萬元）售出。我知道這聽起來像是很多錢，但如果這些房子不面臨侵蝕風險，本可以賣到1000萬到1200萬美元（約新台幣3.88億元）。」洛克伍德為同行經紀人開辦了一個研討會，幫助他們重新定價面臨風險的房屋。「我認為我們有責任告訴客戶風險是什麼，我對這些信息沒有充分傳達感到沮喪，因為我看到有些房子在賣，我覺得這些房子不值這個價，它們正在掉入海中。」她說。

在紐約長島東端的蒙托克，這個冬天一系列風暴使當地社區緊急加固海灘，保護價值數百萬美元的房屋。水的來勢比以往任何時候都要快。「過去我們看到洪水後水很快就會消退，但現在卻不再消退。」蒙托克關注市民聯盟執行董事凱·泰勒（Kay Tyler）說，「我們有一個朋友擁有一處價值1000萬美元的房子，但他甚至不知道該怎麼處理，因為如果賣掉，價格再也不會是他買入時的1000萬美元。」

根據氣候風險數據和分析公司First Street的模型，僅在美國東海岸和墨西哥灣沿岸的33個郵政編碼區域內，房屋中位價至少為100萬美元的房產就有77,005處，這些地區的總潛在損失約為1000億美元（約新台幣3.25兆元）。

為了應對這些損失，律師法利（Chris Farley）正與南塔克特的房主合作，幫助他們減少房產稅，因為海灘和房屋價值都在侵蝕中下降。一些房屋已重新估價，而鄰近的房屋卻沒有。「我認為我們只是掩耳盜鈴」，法利說，「直到過去10年，房價才開始下降，這種下降仍然相對平緩。」他指出一處房產，估價為220萬美元，但最近沒有重新估價，而同一街道和海邊懸崖上的另外兩處房產分別重新估價為50萬美元和25萬美元。懸崖正在嚴重侵蝕。