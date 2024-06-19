陸房企萬科再獲183億銀行貸款！2家子公司以項目資產抵押擔保

▲萬科陷入債務危機。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸四大房企之一的萬科此前陷入債務危機，卻罕見獲大陸政府協助解決融資問題。萬科企業股份有限公司6月14日發出公告指，向中國郵儲銀行深圳分行申請人民幣41億元（約合新台幣183億元）貸款，控股子公司透過持有的項目資產抵押等方式為相關貸款提供擔保。

6月14日晚，萬科企業股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發布關於控股子公司為公司向郵儲銀行申請貸款提供擔保的公告。

公告顯示，為滿足經營需要，萬科向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行（簡稱「郵儲銀行」）申請貸款共計41億元（人民幣，下同），萬科的控股子公司通過將持有的項目資產抵押等方式為相關貸款提供擔保。

上述貸款分為兩項擔保。一是萬科向郵儲銀行申請銀行貸款本金金額16億元，期限3年。萬科的控股子公司徐州萬喆置業有限公司以持有的項目地塊為前述貸款提供相應抵押擔保。二是萬科向郵儲銀行申請銀行貸款本金金額25億元，期限3年。萬科的控股子公司西安萬高房地產開發有限公司以持有的項目在建工程為前述貸款提供相應抵押擔保。

截至2024年5月31日，萬科擔保餘額為446.85億元，占萬科2023年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重為17.82%。其中，萬科及控股子公司為其他控股子公司提供擔保餘額445.03億元，公司及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保餘額1.82億元。萬科及公司控股子公司不存在對外擔保。公司亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

本次擔保發生後，萬科對外擔保總額將為487.85億元，占萬科2023年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為19.45%。

大陸房企萬科自去年10月開始傳出陷入債務危機，先是信評機構穆迪將其評等降至「垃圾債」，3月另一家信評機構標普也宣布，因為銷售和融資狀況惡化，把萬科列入負面信用觀察名單。港媒此前曾稱萬科是中國地產業的「最後堡壘」。萬科具有中國官方色彩，大股東是深圳地鐵。