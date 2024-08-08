「房價越打越漲」台人狂罵新青安！專家愣搖頭：檢討錯方向

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房產專家何世昌近期就新青安政策引發的熱議作出回應，他指出，市場上常見的誤解，包括新青安帶動新建案熱賣、新青安恐引爆債務危機，及低首付是預售屋熱銷與亂象的主因等等，直呼「國人檢討房市問題，總是檢討錯方向，以致於聰明反被聰明誤。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，新青安話題很熱、房市也熱，但當中就有些錯誤訊息，首先是有人認為「新青安帶動新建案熱賣、幫建商解套」。

他解釋，目前全台新建案市場，預售屋推案量占比約 9 成，新成屋僅約 1 成，而近期熱賣的幾乎都是預售案，成屋銷售預售屋無法辦理新青安房貸，「新青安與新建案市場熱絡的實質關聯性並不高，頂多只有信心面的加持而已。」

再來是「新青安=次貸，未來將引爆債務危機」的話題，看到有人批新青安誘使年輕人高估自己的還款能力，買了原本買不起的房子，「講這種話就是把銀行當成塑膠做的，也瞧不起這一代年輕人」，畢竟公股行庫是配合政策放款，不等於隨隨便便放款。更何況，在央行與金管會強力監管下，公股行庫不太可能跟「次級房貸」一樣，明知申辦人還款能力不足依然放款。

最後一點是「低首付是預售屋熱銷與亂象的主因」，他認為低首付建案並非搶房狂潮的關鍵，且建商推低首付案的資金成本高，不是每家都能承受。他揭示，低首付建案占總體建案比例根本未過半，各行政區低首付建案數占當地總建案數比例大多為 5% ～ 30% 左右，更何況不是每個低首付案都能順利銷售。

最後，何世昌認為，政府是真心打房，只是國人檢討房市問題時，總是檢討錯方向，而國人自以為的打房措施，實際上才是助漲方案，如「房地合一稅」、「預售屋禁止轉售」、「限貸令」等法規，恐造成房市供不應求，房價容易上漲。