台大旁豪宅轉手慘賠1854萬　苦主竟是「特力屋」何家

▲台大旁豪宅「基泰台大」轉手，前屋主持有10年，慘賠1854萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台大旁豪宅「基泰台大」轉手，前屋主持有10年，慘賠1854萬元，跌幅高達16%。經查發現，苦主是秋記投資開發，研判該公司與特力集團（特力屋）有關。在地房仲表示，本次成交單價100萬元，屬偏低行情。

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近期實價揭露，大安區豪宅「基泰台大」11樓戶以9306萬元交易，權狀100坪，換算單價100萬元。驚人的是，前一手在2013年以1億1160萬元買進，持有10年，慘賠1854萬元。

經查異動索引，買方為王姓自然人，賣方則為「秋記投資開發公司」，研判與特力集團（特力屋）有關，該開發公司董監名單中何采容、何采柔應為特力集團何家成員。

▲本次「基泰台大」11樓戶轉手為實價登錄上跌最慘的一次 。（表／記者項瀚製）

攤開「基泰台大」實價登錄紀錄，一共有4次轉手紀錄，全都以賠售收場，本次更是賠最慘的一次，跌幅來到16.6%。其次則為上一回2023年17樓戶轉手，跌幅為13.8%。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，「基泰台大」近年中高樓層成交單價達120~140萬元，本次11樓以100萬元交易屬偏低價格，況且羅斯福路三、四段上40年中古屋成交單價都已來到80~90萬元了。

江建欣說，「基泰台大」最大的抗性就是卡到台北市7000萬元高價宅限貸，一次要拿出6成自備款，買方受限，但不到1億元總價買到台北市文教區大坪數豪宅，屋齡又只有11年，具有CP值，仍能吸引買方出手。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「基泰台大」旁邊就是台灣大學，鄰近公館捷運站，地段條件不錯，但該區無指標豪宅撐場，難形成豪宅群聚效益，拿得出1億元買方的客戶，除非有很強的地緣性，可能不會以此作為首選。

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