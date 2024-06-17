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台大旁豪宅轉手慘賠1854萬　苦主竟是「特力屋」何家

▲▼ 基泰台大 。（圖／記者項瀚攝）

▲台大旁豪宅「基泰台大」轉手，前屋主持有10年，慘賠1854萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台大旁豪宅「基泰台大」轉手，前屋主持有10年，慘賠1854萬元，跌幅高達16%。經查發現，苦主是秋記投資開發，研判該公司與特力集團（特力屋）有關。在地房仲表示，本次成交單價100萬元，屬偏低行情。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

近期實價揭露，大安區豪宅「基泰台大」11樓戶以9306萬元交易，權狀100坪，換算單價100萬元。驚人的是，前一手在2013年以1億1160萬元買進，持有10年，慘賠1854萬元。

經查異動索引，買方為王姓自然人，賣方則為「秋記投資開發公司」，研判與特力集團（特力屋）有關，該開發公司董監名單中何采容、何采柔應為特力集團何家成員。

▲▼ 基泰台大轉手紀錄 。（表／記者項瀚製）

▲本次「基泰台大」11樓戶轉手為實價登錄上跌最慘的一次 。（表／記者項瀚製）

攤開「基泰台大」實價登錄紀錄，一共有4次轉手紀錄，全都以賠售收場，本次更是賠最慘的一次，跌幅來到16.6%。其次則為上一回2023年17樓戶轉手，跌幅為13.8%。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，「基泰台大」近年中高樓層成交單價達120~140萬元，本次11樓以100萬元交易屬偏低價格，況且羅斯福路三、四段上40年中古屋成交單價都已來到80~90萬元了。

江建欣說，「基泰台大」最大的抗性就是卡到台北市7000萬元高價宅限貸，一次要拿出6成自備款，買方受限，但不到1億元總價買到台北市文教區大坪數豪宅，屋齡又只有11年，具有CP值，仍能吸引買方出手。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「基泰台大」旁邊就是台灣大學，鄰近公館捷運站，地段條件不錯，但該區無指標豪宅撐場，難形成豪宅群聚效益，拿得出1億元買方的客戶，除非有很強的地緣性，可能不會以此作為首選。

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關鍵字：基泰台大台大豪宅賠錢羅斯福路特力屋何家特力集團住商不動產住展雜誌陳炳辰

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