社區電梯安檢不合格！電梯重啟「得等2個月」　老人被迫爬15樓回家

▲仁川某社區大樓電梯未通過安全檢查，居民只能爬樓梯回家。（示意圖，與本文無關／記者鄺郁庭攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川市中區一棟15層樓高的公寓住宅，因為社區電梯並不符合規範、未能通過檢查，短時間內無法使用電梯，且由於該社區座落於老舊市中心，住戶多為高齡銀髮族，因此這些年長者必須在酷熱的7、8月「爬樓梯」才能返家，且消防與急救隊員也必須爬樓梯，才能協助揹年長者送醫。

根據《韓聯社》，該座擁有15層樓高公寓大樓的住宅社區，位於仁川廣域市中區港洞7街，社區約擁有608戶居民，然而社區住宅大樓電梯因為未能通過精密安全檢查，導致從6月5日起社區內24座電梯被迫全面停止運作，直到現在超過10天以上未能啟動。

由於該社區位於仁川舊市區，因此公寓大樓內大多住著高齡族群，一旦這些年長者身體狀況出現三長兩短、必須立刻送醫，則消防急救隊員無法搭乘電梯，只能靠上下樓梯揹送病患。

儘管仁川市中區、地區國會議員裴俊英、韓國電梯安全工團等單位曾經主動接洽電梯零件製造商，要求儘速採取行動，然而經過收購相關零件、施工、安全檢查等程序，最快得需要等待2個月。

然而，7、8月剛好是最炎熱的盛夏，這代表著年長的居民必須承受酷暑，在高溫下爬樓梯才能返家，尤其居住在15樓等高樓層住戶更是苦不堪言。

公寓管理事務所（社區中心）考慮，當出現必須送醫的急診病患時，是否破例啟動電梯協助運送。對此，仁川市中區區廳關係人士卻面有難色，因為一旦在未通過安全檢查的狀況下啟動電梯，明顯是違法的行為，在使用安全上也有疑慮，況且今年光是南韓國內就有數百座電梯未能通過安全檢查。