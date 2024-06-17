北屯交易量年增159%居3屯區之冠　最熱重劃區均價每坪達62萬

▲七期成屋均價漲幅7%排行第三，從每坪61.04萬元來到每坪65.44萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市3大屯區各擁不同房市題材，房價也隨著股市衝到2萬2000多點，資金潮湧現，連帶讓房市買氣暢旺，帶動價量齊揚，前4月台中3大屯區的預售交易量大增。其中，北屯區成交量大漲159％，但價格漲幅排名落南屯區單元二重劃區。

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據實價登錄，3月底前，3大屯區內10個熱門重劃區的成屋均價，以單元二房價漲幅最多、年漲14%，從去年的每坪54.92萬元，上漲到每坪62.6萬元。緊追在後的則是十二期的9%，而話題不斷的七期，成屋均價漲幅也有7%。

▲台中3屯區熱門重劃區房價表。



觀察單元二區內指標成屋案，《樂居網》揭露「寶輝CITY PARK」社區最高成交價達每坪66.63萬元，近1年成交均價也達每坪60.93萬元；雙橡園開發的「S1特區」，社區最高單價達每坪73.11萬元，近1年成交均價也有每坪70.75萬元的水平。

▲數據顯示，單元二房價年漲幅高達14%，從去年的每坪54.92萬元，上漲到每坪62.6萬元，奪下冠軍。（圖／記者陳筱惠攝）

單元二預售屋表現也十分亮眼，「精銳SKY ONE」社區最高單價為每坪75.3萬元，近1年成交均價達每坪70.03萬元；「陸府續森」近1年成交均價則是來到每坪80.75萬元，且社區最高成交單價更達每坪87.9萬元、總價來到1億元，寫下單元二區內成交最高單價與最高總價紀錄。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出：「當前高資產族買房除自住，更重要的是希望資產能夠達到保值效果，相較新興重劃區如13期、14期新案價都已來到6、7字頭，且為較符合市場主流的小宅產品，整體環境又更宜居舒適的單元二，與前者價差並不大。」

台中開發商指出，房市因過去《平均地權條例》、房地合一稅，對預售屋禁轉條例實施，近期新成屋市場也出現5年的供給閉鎖期，而資金潮引導轉往預售新案，也被認為是預售房市升溫的主因。

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