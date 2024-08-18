房屋裝修踩大雷！浴室防水層瑕疵水狂漏　屋主求修補「被擺爛」

▲林姓屋主發現浴室防水層施作有瑕疵，導致相鄰房間、樓下發生滲漏水。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／綜合報導

桃園一名林姓屋主111年9月與某空間規劃公司簽立合約書，約定施作桃園市一處3樓房屋全部翻修工程，並約定保固期限為交屋後1年，未料完工入住不久，林姓屋主即發現浴室防水層未施作完善，導致其相鄰房間、與樓下2樓住戶均發生滲漏水，林姓屋主憤而提告，求償浴室翻新修繕、設備費用共新台幣42萬9958元、以及精神撫慰金7萬元。士林地院審理後，判賠該公司應賠償林姓屋主共45萬9958元。全案可上訴。

判決書指出，林姓屋主111年9月2日與該間空間規畫公司簽立裝修工程合約書，約定施作該處3樓房屋全部翻修工程，且合約內容載明保固為交屋後1年。該工程於112年7月21日完工，未料竟是惡夢開始，林姓屋主入住後發現浴室防水層施作有瑕疵，導致使用浴室時水會滲漏至相鄰房間、以及樓下2樓住戶，屋主寄發存證信函要求該公司修補，但對方卻未積極處理漏水修繕事宜，造成屋主及家人忍受漏水致不堪使用之不便，還因潮濕引發落塵、壁癌、霉菌散佈四處，嚴重影響家人身心健康，因此憤而提告求償。

林姓屋主提出報價單據求償，包括浴室拆除費用3萬元、浴室牆拆除9000元、廢棄物清運4萬5000元、廁所冷熱水管配置1萬8000元、廁所廚房冷氣排水配置1萬2000元、打鑿費1萬8000元、浴室牆面打底2萬5500元、浴室牆面貼磚3萬0600元、浴室新增牆砌磚1萬2100元、浴室防水1萬3000元、管溝修補1萬5000元、浴室地磚8000元、無框淋浴拉門1萬8000元、主臥衣櫃左右各一3萬8245元、SPC地板1坪3000元、追加磁磚2萬3950元、油漆5坪7000元、木門1萬4500元，合計34萬0895元；另還有浴室馬桶、衛浴設備費用6萬2063元、以及2樓房屋修復費用2萬7000元，合計共42萬9958元。

此外，林姓屋主認為該空間規畫公司因防水層施作瑕疵，嚴重影響其與家人身心健康，超出一般人社會生活所能忍受之範圍，屬侵害居住安寧之人格利益，且情節重大，另求償精神撫慰金7萬元。

士林地院法官審酌，屋主提供的合約、存證信函、電子發票、報價單、照片等物為證，且該公司經合法通知仍未到場，也無提出書狀或聲明陳述，因此採信屋主說法，認定修繕費用求償42萬9958元有據；但精神賠償部分，法官審酌漏水範圍、漏水時間，認為精神撫慰金以3萬元為適當，判該空間規畫公司共須賠償45萬9958元。可上訴。