住男友家「被討18000元房貸」當作房租！全場搖頭：頂多付水電費

▲男友要原PO一起扛房貸。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多感情甜蜜的情侶，會為了有更多時間相處，而考慮與另一半住在一起，一名女網友表示，男友在交往錢就買了一間房，目前正在繳房貸，交往後兩人同居，男友提出每月給18000元，當作是房租錢，原PO求問「要答應嗎？」對此，網友全搖頭，「18000太多，寧願在外面租」。

女網友在Dcard發文，「住男友家裡，但他要跟我收房租，覺得我要答應嗎？」男友買了一間房子，正在繳貸款，兩人交往後，她搬入男友家中同居。然而，男友提到因為有房貸要繳納，希望她能夠分擔每月18000元，當作是付租金，「大家覺得如何？要答應嗎？」

貼文曝光，網友認為太貴，1萬8千元不如去外面租房，「房租太貴了吧，結婚後房子共同持有幫忙繳一半我覺得合理，但現在只是女朋友，妳還是去別的地方住，還不用1萬8，他只是要找一個幫忙繳房貸的人吧」、「還是搬出去住吧，我覺得有自己的空間很棒」、「他的房子，你有使用權，但他帶任何人回來都不用經過你的同意，他可以把鑰匙給他的爸媽或兄弟姊妹，隨時開門進來，基於這點，我會覺得沒有安全感」。

網友指出，還沒結婚前，頂多幫忙出水電費、多做家事，「花1萬8有點貴，要不要看一下附近租屋行情？沒結婚覺得頂多付水電網路瓦斯之類，或生活用品、家事你多負擔一些這樣」、「同居繳點房租、做些家事滿合理，但18000也太貴，還不如自己在外面住」、「有幫忙一起打掃，或是買一些生活日用品，我覺得這樣就可以了」。