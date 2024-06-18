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「孫女罵阿嬤」痛失遺產　沙鹿網美火鍋淪法拍

▲▼ 沙鹿,網美火鍋,法拍,遺產,特留分, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中沙鹿區一間網美型火鍋店，近日以8775萬元進入法拍，意外揭露一起爭奪遺產的家族糾葛。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中沙鹿區一間網美型火鍋店，近日以8775萬元進入法拍，不過，這起法拍雖起因為清償債務，但實際上為家族遺產糾紛，也揭開了「孫女罵阿嬤」鬧劇。不過在地房仲認為，以目前沙鹿區房地價格來說，該土地有206坪更是含建物以及停車空間，法拍價並不算貴。

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座落沙鹿區家樂福商圈周邊、位於光大路的網美火鍋店，前身也同樣是火鍋餐廳經營，近日因清償債務該土地建物將於7月進入法拍市場，經查，該物件土地206坪、建物99坪，首拍底價8775萬元，拆算土地單坪價格約43萬元。

據法院筆錄記載，拍賣建物現出租第三人，租期自2023年5月1日起至2028年4月30日，每月租金新臺幣1萬9800元，拍定後不點交。

▲▼ 沙鹿,網美火鍋,法拍,遺產,特留分, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被法拍的網美火鍋店，座落沙鹿區美食重鎮區段。（圖／記者陳筱惠攝）

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜分析：「該地點算是沙鹿區美食重鎮，周邊有阿火獅、五花馬、孫東寶，連宵夜場都是在這條路上，以店面價值來說，該路段地坪20坪、建坪約60坪的透天，售價已經水漲船高來到3000萬元。」

紀光烜認為：「以該地佔地206坪、有停車空間、有建物的情況來說，8775萬元，拆算土地單價42萬元，與週邊純土地行情約35萬元來說，不算偏離太多行情，推測應會有人出手搶下。」

不過仔細追查，該筆土地與建物淪落法拍原因，經查判決書後才發現，起因竟是家庭糾紛。原本的地主為一位已往生的柯姓阿嬤，有2位兒子，其中因長子過去因辱罵長輩，曾被法院判定喪失繼承權。

這位阿嬤在生前立下遺囑，將所有遺產全權過給二兒子的小孩，林姓孫子也是目前該地的所有權人。

▲▼ 沙鹿,網美火鍋,法拍,遺產,特留分, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被法拍的網美火鍋店揭開一起孫女罵阿嬤錯失遺產的家庭糾紛。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，已經喪失繼承權的長子名下，還有三名子女，這三名子女依照「代位繼承」向法院提起「特留分」訴訟，因此這場遺產戰爭，從兒子輩延燒到孫子輩，由父親為代理人一狀告上法院要求三名子女的特留分，也獲判勝訴，三名子女每人可分得阿嬤約1.2億元遺產中的1/12，每人約分得971.6萬元。而繼承人疑似因手邊無現金給付，所以堂姊三人以清償債務的理由，讓這間火鍋店房地進入法拍。

判決書中提到，長子的三名子女，其中的長女是由阿嬤親手養育長大的，阿嬤本想將遺產留給該名孫女，豈料孫女長大後，卻跟父親一樣辱罵阿嬤，讓阿嬤心寒更改遺囑將財產都留給另一名孫子。

對此，亞細亞國際法律事務所律師陳頂新也驚奇，此代位繼承的案例相當少見。他解釋：「過去出現的代位繼承多半是第二代死亡，第一代白髮人送黑髮人的情況下，由第三代繼承第一代的財產，而以這種拐個彎由第三代出面爭取遺產的情況並不多見。」

陳頂新說：「此情況若長輩有預見這種情況，不想留遺產給不肖子孫，除了要在遺囑訂定清楚外，只有一個方式就是生前處份掉所有遺產，全數過戶完就沒問題，不過實務上並不常見，因為通常被繼承人（長輩）會對於處份財產沒有安全感，另外就是贈與稅會比遺產稅來得高，大多數不會做這件事。」

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關鍵字：台中沙鹿火鍋店法拍網美遺產分割孫女阿嬤

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