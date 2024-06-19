廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬注意　否則恐越住越窮

▲廚房不僅掌管全家人的飲食健康，更與財運息息相關，因此，廚房的風水不容小覷。（示意圖／CFP）



記者隋昊志／綜合報導

廚房是家中的重要空間，不僅掌管全家人的飲食健康，更與財運息息相關。因此，廚房風水不容小覷。《搜狐網》專欄整理出5項廚房禁忌，建議民眾多加留意，避免影響運勢，不妨檢視一下自家廚房，是否有誤觸禁忌，若有則應儘快改善，才能為家中帶來好運勢、好財運。

1、 廚房顏色不宜過深

廚房五行屬火，而黃色則屬土，土克火，因此廚房不宜使用過深的黃色，否則容易影響家中運勢，導致財運不佳。建議以明亮清新的色系為主，如白色、米色、淺藍色等，有助於提升廚房的整體氣場。

2、鏡子不宜照到爐火

廚房中懸掛鏡子，應注意避免鏡子照到爐火。若鏡子照射到爐火，形成「天門火」，恐導致家中發生火災或不幸。此外，也不宜在爐灶上方懸掛鏡子，以免鏡子反射光線，影響烹飪者視線。

3、爐灶不宜靠窗

爐灶象徵家中財庫，若爐灶靠窗，則有財富外流之虞。建議將爐灶設置在穩固的牆壁前，並保持爐灶的整潔，才能留住財氣。

4、冰箱不宜正對爐灶

冰箱屬水，爐灶屬火，水火相沖，容易導致家中口角不斷、財運不順。建議將冰箱與爐灶保持距離，或以隔板相隔，化解水火之氣。

5、刀具不宜外露

廚房中的刀具，應妥善收納，避免外露。刀具屬金，外露容易招來口舌是非、意外傷害。建議將刀具放入刀架或抽屜中，保持廚房的整潔與安全。