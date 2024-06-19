ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬注意　否則恐越住越窮

▲▼家庭主婦。（圖／CFP）

▲廚房不僅掌管全家人的飲食健康，更與財運息息相關，因此，廚房的風水不容小覷。（示意圖／CFP）

記者隋昊志／綜合報導

廚房是家中的重要空間，不僅掌管全家人的飲食健康，更與財運息息相關。因此，廚房風水不容小覷。《搜狐網》專欄整理出5項廚房禁忌，建議民眾多加留意，避免影響運勢，不妨檢視一下自家廚房，是否有誤觸禁忌，若有則應儘快改善，才能為家中帶來好運勢、好財運。

1、 廚房顏色不宜過深

廚房五行屬火，而黃色則屬土，土克火，因此廚房不宜使用過深的黃色，否則容易影響家中運勢，導致財運不佳。建議以明亮清新的色系為主，如白色、米色、淺藍色等，有助於提升廚房的整體氣場。

2、鏡子不宜照到爐火

廚房中懸掛鏡子，應注意避免鏡子照到爐火。若鏡子照射到爐火，形成「天門火」，恐導致家中發生火災或不幸。此外，也不宜在爐灶上方懸掛鏡子，以免鏡子反射光線，影響烹飪者視線。

3、爐灶不宜靠窗

爐灶象徵家中財庫，若爐灶靠窗，則有財富外流之虞。建議將爐灶設置在穩固的牆壁前，並保持爐灶的整潔，才能留住財氣。

4、冰箱不宜正對爐灶

冰箱屬水，爐灶屬火，水火相沖，容易導致家中口角不斷、財運不順。建議將冰箱與爐灶保持距離，或以隔板相隔，化解水火之氣。

5、刀具不宜外露

廚房中的刀具，應妥善收納，避免外露。刀具屬金，外露容易招來口舌是非、意外傷害。建議將刀具放入刀架或抽屜中，保持廚房的整潔與安全。

►慶祝《ETtoday學習雲》平台開站，早鳥優惠4折起，輸入《ET99》再享9折！
☛手刀前往 ETtoday學習雲 選課囉~

關鍵字：廚房風水禁忌運勢財運

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬注意　否則恐越住越窮

廚房是家中的重要空間，不僅掌管全家人的飲食健康，更與財運息息相關。因此，廚房風水不容小覷。《搜狐網》專欄整理出5項廚房禁忌，建議民眾多加留意，避免影響運勢，不妨檢視一下自家廚房，是否有誤觸禁忌，若有則應儘快改善，才能為家中帶來好運勢、好財運。

5小時前

5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高，台中市則是重回房地合一稅收王，反映當前市場交易狀況熱絡，信義房屋專家表示這反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多。

14小時前

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

「臺鐵南港調車場-都市更新案」舉辦新建工程開工動土典禮。由交通部長官、「國營臺灣鐵路股份有限公司」董事長杜微、「南港國際一、二股份有限公司」董事長李虹明共同主持，邀請各界長官暨銷售夥伴創意家行銷共同參與一同見證，並宣告以「整體創新、複合園區、生活新型態概念」全面啟動南港的新未來。

14小時前

新青安擬簽「切結書」溯及既往　北、高房貸戶兩樣情

為杜絕新青安房貸淪炒房工具、財政部擬祭出切結書，不過新方案上路前已助攻一波。房仲統計，六都符合「新青安」貸款條件的交易，以高雄市近萬件居冠，台北市不到高雄2成，堪稱冰火兩樣情。信義房屋專家表示，若不使用新青安，千萬房貸每年多繳約2.5萬元。

15小時前

獨居翁「屋裡擺30多尊神明」！民俗專家揭密：搬家前須先做1事

台中一名獨居的林姓老翁，因為高齡78歲，無法獨自生活，靠著社福團體的協助搬家，並入住護理之家，不過志工進屋收拾，發現家中竟擺放了30多尊神明，包括土地公、濟公等，最好只好請來民俗專家協助「退神」。

15小時前

距輝達南港辦公室僅5分鐘！　全台最大都更案動土「每坪看150萬」

全台最大都更案「臺鐵南港調車場案」占地1.64萬坪，未來將興建9大棟建物，包括住宅、商辦、商場影城。信義房屋專家表示，許多大企業持續進駐南港，增強區域房市基本面，像外傳輝達將進駐的商辦，就距離該案僅5分鐘車程。

16小時前

「孫女罵阿嬤」痛失遺產　沙鹿網美火鍋淪法拍

台中沙鹿區一間網美型火鍋店，近日以8775萬元進入法拍，不過，這起法拍雖起因為清償債務，但實際上為家族遺產糾紛，也揭開了「孫女罵阿嬤」鬧劇。不過在地房仲認為，以目前沙鹿區房地價格來說，該土地有206坪更是含建物以及停車空間，法拍價並不算貴。

16小時前

三多商圈社宅3房租金最低5390元　錯過再等1年

高雄首棟由國家住都中心興辦的「梧州好室」社會住宅，位於三多商圈，最快10月1日可入住，提供2~4房格局，共98戶，最低月租金含管理費5390元起，8月13日公告抽籤結果，錯過這棟下次要等1年。信義房屋專家表示，申請應相當踴躍，能租到都算是天選之人。

17小時前

基隆「被山包圍的星巴克」1.1億交易　建商買家曝用途

基隆「被山圍的星巴克」連同已歇業的溫泉會館，以1.1億元交易，土地移轉932坪，買方是國揚子公司。國揚表示，今年會先在該區推出「早安國揚二期」，而本次購入基地還在規劃設計中，尚未與星巴克討論租約事宜。

18小時前

看懂就來不及了！　沙鹿預售屋交易成長翻倍

第1季沙鹿預售屋交易達563筆，與2023年同期的256筆相比，年增率達120%，最新實價則揭露沙鹿區預售屋至4月底，總共成交729筆，等於1個月就成交182筆，換算成日成交就高達6間，也讓整體均價飆升至37.1萬元，其中23場在售案中有5案成交突破4字頭。

19小時前

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬..

台中5年12間餐廳被建商吃下　..

距輝達南港辦公室僅5分鐘！　全..

水湳首發案完工　一查連「特殊交..

基隆「被山包圍的星巴克」1.1..

看懂就來不及了！　沙鹿預售屋交..

「孫女罵阿嬤」痛失遺產　沙鹿網..

冷氣「1裝法踩雷」一票都曾中！..

全台最大燒肉店打頭陣　台南南區..

獨居翁屋裡擺30多尊神明！民俗..

ETtoday房產雲

最新新聞more

廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬..

5月房地合一稅收62億　台中繳..

南港調車場都市更新案開工動土

新青安擬簽「切結書」溯及既往　..

獨居翁屋裡擺30多尊神明！民俗..

距輝達南港辦公室僅5分鐘！　全..

「孫女罵阿嬤」痛失遺產　沙鹿網..

三多商圈社宅3房租金最低539..

基隆「被山包圍的星巴克」1.1..

看懂就來不及了！　沙鹿預售屋交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366