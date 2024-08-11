吃定首購族「今天不買明天會更貴」心理　專家：這波真的看不懂

▲不只是預售屋買氣爆棚，中古屋也出現供不應求情形。（圖／鏡週刊提供）

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房市狂潮從房貸餘額可見端倪，去年1月呈現罕見的借少還多負值，但到12月直接衝破1050億元的歷史新高，冷熱狀況十分極端，後續更呈現幾近失控的現象。眾多從業人員、專家、投資客都直言，「現在台灣房市是有史以來最瘋狂的時代。」甚至直呼真的看不懂。

自住客、首購族到投資客，全都前仆後繼進場交易。1名從事投資理財業的林小姐，過去熱衷將資金投入金融市場，單身貴族的她，用相對低廉的租金在公司旁租屋，買房從不在人生待辦事項前幾名，今年也入手1間位於老家的預售屋，未來不管自住或出租，進可攻退可守，成為名副其實的首購族，她說：「其實就是害怕現在不買，以後會更貴，急於擺脫空手的焦慮。」

至於實戰經驗豐富的房市專欄作家顏博志則透露，「這幾年是我投資房地產快20年以來看到最瘋狂的局面，可以說有點看不懂了，操作上大賣小買，我認為現在是非常好汰弱留強的賣房時機，就算跟未來比，今年房價如果不是最高，也會是相對非常高的高點。」

他分享自己有間北市西門町小套房，社區成交行情6字頭，他抱著試水溫心態丟到市場上賣，「竟然1個禮拜內就有人以單坪90多萬元要買，我真是太傻眼了，當然趕快賣掉！」

不過，房市火熱的當下，專家提醒購屋區域務必慎選，漢華廣告副總管清智指出，「供給爆天量的區域，如果房價還持續噴出，就要小心需求跟不上，特別是投資客多的地方。」顏博志則說：「全台房價亂漲時，根本已經分不清楚自己買貴還便宜，唯一不變的只有地段，避免日後房價反轉，那些現在買在荒郊野外的人，一定最悽慘。」



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