全台購屋失控奇觀　「新建案一日完銷別再問」

▲預售屋舉辦購屋說明會，現場人山人海擠得水洩不通。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

央行6/14祭出第6波信用管制，什麼原因逼得政府再出拳打房？原來今年以來全台各地再度上演排隊買房，甚至抽籤、鎖房、秒殺等亂象，如桃園青埔某預售案開賣當天，民眾需分批進場，進場後還得抽籤等叫號，接待中心擠得水洩不通，該案LINE群組甚至直接改名「一日完銷，賣完了不要問」。

另個北部預售案場，代銷公司把銷售說明會人山人海的照片放上網；數個預售案根本還未打廣告，就銷售一空，還有建商怕賣太快，一週只放出一戶，並每週調漲價格。

搶房一路從預售屋延燒到中古屋市場，房仲直言：「年後不僅量價齊揚，去化速度也很快。」有些物件屋主見帶看踴躍，急得在一小時內調漲開價百萬元，開放看屋當天就成交，各種光怪陸離的房市奇談在全台各地上演。

在南部高鐵特區推案的建商就大呼，「房子賣的速度比高鐵還快。」漢華廣告副總管清智也直言，「民眾的購屋信心，是我從業20多年以來看過最強的一次。」

研究房市多年的馨傳不動產智庫執行長何世昌，去年就預言房市將「飛龍在天」，縱使如此，在看到新北五股洲子洋重劃區有建案要賣單坪6字頭，也讓他直呼「口水快要噴出來，這世界簡直太瘋狂。」擅長數據研究的高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則指出，「今年房市表現根本是無政府狀態。」

體感溫度以外的統計數據表現如何？首先，代表成屋市場交易量的最新資料，六都今年5月總計買賣移轉棟數達2萬6,833棟，月增17.1％，年增25.6％，寫下近11年來同期新高紀錄，而今年1月至5月累計買賣移轉棟數約11萬2戶棟，年增約3成，同樣為近11年最大量。

▲接著看預售屋市場，今年第1季全台預售市場狂賣逾3萬戶，總銷金額突破5,000億元大關，創下歷史新高紀錄，年增率高達125％。至於房價，以清華安富房價指數為例，呈現全台上漲樣態，3月全國指數達196.5，較上月上漲0.83％，較去年同期上漲9.36％。

另一有趣數字是，根據證交所統計，去年全台上萬家上市櫃公司中，平均員工薪資第一名是愛山林建設，年薪達552萬元，超車台積電、聯發科等國際科技大廠。



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