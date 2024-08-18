買房會不會告訴父母？　過來人點出1關鍵

▲買房會告訴父母嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前，會不會先告訴父母？一名女網友發文表示，她上網查詢時，發現很多人都建議買房別讓父母知道，但因為家人都很關心她，且她單身、住家裡，所以常常出去看房應該會被發現，她應該怎麼做才好？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買房會讓父母知道嗎」為標題發文，提到她最近正在看房，並猶豫要不要讓父母知道？她坦言自己看到很多文章，都是說買房不要告訴父母，加上她爸媽其實都「非常關心」她，所以她便有意要瞞。

只是原PO也說，她現在住在家裡，若常常在假日看房，應該遲早會被發現，且她目前單身、暫時不會結婚，所以也無法用「老公牌」來擋，因此煩惱應該怎麼做才好？還是她應該直接說，以免被發現後又讓惹父母不悅？

貼文曝光後，網友一面倒表示，「當然不用～不然你買不到了，人多嘴雜，意見一堆，說到不然幫忙出錢，又閃光光」、「我之前買第二間跟爸媽說，還以為爸媽會為自己女兒感到驕傲，結果被罵個半死，說什麼只有我們年輕人會買那種爛房子」、「我買房至今9年了，我還騙我爸說我是租的」。

還有網友指出關鍵，就是是否需要父母幫忙，「如果能自己負責頭期、房貸、裝潢、不用跟家裡拿任何ㄧ毛，當然可以不用講，成年人自己做決定即可，但買完會告知，畢竟買房算人生中大事吧」、「除非他們有要給錢，不然不用」、「你不想要父母給建議，就不用講，反正你又不需要他們輔助」、「買了一定會講，因為父母一定會幫忙我的」。

另也有網友認為，「買房在很多長輩眼裡是大事，甚至不亞於結婚，會想在重要的事上給你些建議，也是一種對子女的責任感跟關愛心，你買房沒講，可能會讓他們有些失落。不過你父母要是控制很強那種，什麼謊都會被砲，那還是隱瞞到底得好」。