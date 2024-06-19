台中社宅再+780戶！西屯國安二三期動土　首創創業房型

▲今天西屯國安二三期好宅今（19）日舉行動土典禮，預計118年完工。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府積極興建台中共好社宅，繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅開工後，今天西屯國安二三期好宅今（19）日舉行動土典禮，預計118年完工，提供780 戶住宅。市長盧秀燕表示，台中社宅進度超前，目前市府完工加上興辦中的社宅已邁入7368戶，將以1萬戶為目標加速推進。

盧秀燕表示，她上任後，把社會住宅命名為好宅，是她重要施政目標之一。中央委託地方社會住宅蓋6000戶，台中已達標，但不能停下來，照顧社會弱勢、青年、長者及幼者是市府團隊的心願與目標，經過資源盤點後，市府再加碼多蓋4000戶，朝1萬戶前進。

▲台中市長盧秀燕上任後積極興辦社會住宅，是其重要施政目標。（圖／台中市政府提供）



西屯區為台中人口第二多的行政區，盧秀燕指出，在她上任前，西屯區沒有社會住宅，於是她上任後就規劃西屯「國安一期好宅」500戶，預計今年底完工，明年就可入住；另「國安二三期好宅」今動土增加780戶，總計1280 戶，照顧有需求的民眾。

都發局表示，「西屯國安好宅」位屬台中科技產業走廊，鄰近東海大學、逢甲大學等學區，生活便利，公共服務機能完善。「西屯國安二、三期好宅」未來將與「西屯國安一期好宅」串聯，打造青年創業的孵化基地，串連後包含標準房型、創業房型及共居房型等多元的住宅單元設計。

▲西屯國安二三期好宅今天舉行動土儀式。（圖／台中市政府提供）



住宅處指出，「西屯國安二三期好宅」為地下4層、地上23層建築物；低樓層設有店鋪、幼兒園、家庭福利服務中心、共享廚房、舞蹈教室等，引進專業團體進駐，二樓以上居住單元則提供1房型479戶、2房型280戶、3房型21戶，共計780戶的優質好宅，預計118年完工。