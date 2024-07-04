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搶進國際價值卡位水湳「當代首馥」！十大建設發展助攻

▲▼台中,水湳經貿園區,當代首馥,水湳中央公園,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲台中水湳經貿園區新案「當代首馥」，因位處核心地段又坐擁水湳中央公園大片綠意，成為台中新地標。（圖／翻攝自影片，下同

房產中心／綜合報導

國際級優質居住氛圍指標地點包括紐約曼哈頓中央公園、英國倫敦海德公園，顯示逐綠而居已成為現代大都會中的「奢華」代名詞；放眼台灣，台中水湳則有廣達67.34公頃珍稀「水湳中央公園」，政府看準此區發展前景，耗費約500億資金挹注包括60億打造的臺中國際會展中心、25.29億的水湳轉運中心、5億結合圖書館與美術館的臺中綠美圖等共十大建設，每一步發展都為水湳寫下新的篇章，讓許多人直呼要搶進國際價值，先卡位水湳。

▲▼台中,水湳經貿園區,當代首馥,水湳中央公園,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／業者提供）

▲▼台中水湳啟動十大建設中，包括結合了圖書館與美術館的臺中綠美圖（上圖）以及耗資60億打造的臺中國際會展中心（下圖）。（圖／業者提供）

▲▼台中,水湳經貿園區,當代首馥,水湳中央公園,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／業者提供）

回看國內，前有台北信義計畫區、台中七期特區，皆在國家級建設完工後約10年間，發展成今日的繁華景象，讓現今的水湳經貿園區備受期待、更有望超越七期；這是因為台中水湳經貿大道區段有「台灣曼哈頓」之稱，當會展中心、綠美圖和水湳轉運中心等重大建設相繼成型後，水湳天際線將被重新定義。就在燙金地段上的「當代首馥」周邊匯聚多項國際規格的重大建設，還有國內各大集團爭相看好且具高度興趣的BOT地號6、8經貿段開發案，更難得的是擁有市中心難得一見的水湳中央公園大片綠帶景觀，2公里的經貿大道猶如璀璨的星光大道，而入主「當代首馥」就像對未來的投資，搶在水湳豐收前收藏不凡價值。

▲▼台中,水湳經貿園區,當代首馥,水湳中央公園,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／業者提供）

▲台中水湳中央公園的廣袤綠意，為居民帶來猶如紐約中央公園（如圖）的生活質感。（圖／截取自中央公園官網）

位於水湳中央公園核心的「當代首馥」，坐擁如同紐約中央公園的綠意和台北信義計畫區的繁華，以鑽石級的前景躍升為全台重量級的都會重劃區；當年錯過了台北信義計畫區的純熟，現在還有機會把握「當代首馥」的發展潛力。不只地段優質，「當代首馥」46至52坪的坪數規劃尺度適中宜人，加上聘請國際級公設設計師王勝正，用空間定義奢華，融合當地自然與建築相互輝映，豐富公設如飯店級大廳、閱覽區、全日餐廳、宴客廳、泳池等，讓每一天的生活都像是住在國際頂級飯店的居住體驗，讓人沉浸在質感空間中伴隨著大自然悠然放鬆氛圍，紐約曼哈頓時尚摩登美學在水湳一步到位。

▲▼台中,水湳經貿園區,當代首馥,水湳中央公園,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼「當代首馥」樣品屋三房46坪、52坪實景拍攝照。

▲▼台中,水湳經貿園區,當代首馥,水湳中央公園,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

窗外萬坪清新綠意擁抱一方綠奢視界，日日隨心所欲徜徉森活綠意中，如同與富豪平起平坐的起居，坐落百億產值的經貿大道、與龍頭企業科技園區為鄰，純熟商圈與清境綠覆共同見證一席完美的流動盛宴。格局、功能、風格皆精心以國際級規格規劃的「當代首馥」，創造出水湳無以倫比的美學價值，毫無疑問是品味人士追求美與生活質感的代表作。

水湳中央公園「當代首馥」基本資料
住宅規劃：3房（1～2樓店面，3～5樓辦公，6～29樓住家）
洽詢電話：04-2451-8117
了解更多：https://bit.ly/4aCtI5p

關鍵字：台中水湳經貿園區當代首馥水湳中央公園ET即賞屋中區ET即賞屋

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