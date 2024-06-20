焦家賣北市中心老牌旅館　在地：地價每坪800萬偏高

▲捷運信義安和站旁、安和路上7層商旅以9.2億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

捷運信義安和站旁、安和路上7層商旅以9.2億元交易，賣方是幼華焦家，買方背後則是志榮建設，近年公司代表作包括忠孝復興站「志榮BR4」。在地房仲表示，本次成交每坪地價飆破800萬元偏高，建商業者也坦言，若沒擴大整合基地，單走危老的話本次成交價不划算。

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最新實價登錄，大安區安和路「安和精品商務旅館」整棟以9.2億元交易，39年7層建物，權狀約612坪，土地則移轉114坪，單看地價每坪807萬元。

經查謄本，買方為墩和開發，背後即為志榮建設，近年公司代表作為忠孝復興站的「志榮BR4」。賣方也大有來頭，是聯合安豐公司，即為幼華焦家，在北台灣握有許多土地。

另外，安和旅館公司負責人就是焦家成員，店員表示：「不清楚產權賣掉的事，目前暫無收到歇業通知。」據官網資料，安和旅館一共有42家客房，再觀察訂房網站《Booking.com》上價格，以下週平日為例，雙人房每晚2380~3800元，在市中心不貴。

▲安和旅館位於安和路一段、靠近信義路，鄰近捷運信義安和站。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，安和旅館位於安和路一段、靠近信義路，鄰近捷運信義安和站，屬北市精華一級精華地段，而本次交易每坪地價破800萬元，比起區域行情700多萬元上下還高出一些。

不過，黃獻寬指出，安和旅館土地超過百坪，使用分區為住四之一，容積率可達400%，加上區域新案稀少，若具有相當基地規模的建案推出，每坪成交上看200萬元以上，區域開發效益高，使得發商願以稍高行情入手。

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，本次旅館交易的基地114坪，若單走危老，每坪土地興建約8.5坪，土地成本單價98萬元，加上小基地條件除未來賣價受限，營建成本也較高，每坪達35萬元，總計單坪成本高達133萬元，不太划算。

蕭傑楷說，建議開發商向後整合，將4層公寓部分也納入，使基地規模達300坪以上，走台北市新增都更防災，獎勵從1.5加到1.8倍，那麼單坪成本有望壓到100萬元以下。

此外，住商機構指出，過去疫情爆發，不少旅宿業紛紛傳出新、舊旅館求售或自行都更，但目前國內觀光景氣復甦，觀察近年北市旅館交易僅3筆，除本次安和路商旅，還包含約5.4億元「台北綠蒂大飯店」、2.6億元「西門日記六福館」，其中前者也是由開發公司買下，將重建推案。

▲近年北市旅館交易僅3筆，除本次安和路商旅，還包含約5.4億元「台北綠蒂大飯店」、2.6億元「西門日記六福館」。（表／住商提供）

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