台中東區搭藍線核定　信義：「假日夫妻」搶先置產

▲東區近年陸續市容再造、74號線銜接國道，大型商場進駐吸引不少現居於外地的「假日夫妻」看好未來發展，已搶先來此置產。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中第二條捷運路線藍線，終於核定將在2034年完工，將與捷運綠線形成十字軸線路網，完善大眾運輸服務。信義房屋專家表示，東區近年陸續市容再造、74號線銜接國道，大型商場進駐吸引不少現居於外地的「假日夫妻」看好未來台中東區的發展，已搶先來此置產。

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第二條捷運路線藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠，核定將在2034年完工。

▲第二條捷運路線藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場。（圖／資料照）

台中中區是台中最小的區域之一，只有8個里，曾是台中核心商圈，適宜自住客的物件在市場上流通的並不多，偶有些屋齡偏高的老公寓或套房，每坪單價約在28萬元，價格因素吸引有預算考量的單身自住客。

信義房屋中三區協理方浩銓分析：「捷運藍線未來通車後除了讓台中發展更為全面以外，未來也可望帶動老城區發展，而離中區最近的東區近年發展則相對快速，政府積極在此市容再造，加上捷運話題、以及鄰近國道74號線，吸引多家大型商場、國際酒店進駐，東區因地點及優勢。」

▲捷運藍線未來通車後除了讓台中發展更為全面以外，未來也可望帶動老城區發展，而離中區最近的東區近年發展則相對快速。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋湖濱公園店店主管經理巫忠穎則是觀察到：「有些平日在南北不同城市工作，假日才聚首的「假日夫妻」，這類族群有不少人會選擇在台中置產，且就是台中東區，除了台中是中間點外，也是因台中東區未來的發展相當令人看好，這類假日夫妻偏好的物件大概在屋齡10-16年之間兩房、有車位的房型，總價約可在1400萬左右入手。」

巫忠穎表示：「若是有預算的自住客，會優先選擇Lalaport商場、帝國糖廠所在的商圈，此區域為新興發展區域，也是未來的捷運站點，熱門的物件屋齡約在10年以內，三房兩廳含車位的電梯社區，總價約在1800-2000萬之間；其次，旱溪商圈則因發展略早，屋齡提高至10-15年左右，3房2廳的標準物件約莫在1600萬內有機會入手。」

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