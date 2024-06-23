七都成屋成交單價飆漲　北市房價攀升至6字頭

▲房仲業者盤點近5年全台七都成屋成交單價，發現桃園以南的五都房價，已從每坪1字頭全面躍升至2字頭。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

受惠經濟穩定發展、台商回流等因素，全台房價普遍上漲。房仲業者盤點近5年全台七都成屋成交單價，發現桃園以南的五都房價，已從每坪1字頭全面躍升至2字頭，台北市跨越兩層級從4字頭攀升至6字頭，新北市從2字頭逐漸站穩至3、4字頭，而新竹縣市則有超過半數的房價在2、3字頭區間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來全台各地漲勢凶猛，七都的漲幅尤為明顯。桃園2字頭房價占全市交易量已逼近5成，其中以生活、交通機能良好的桃園區與中壢區交易最為熱絡。台中2字頭房價占全市交易量達46.2%，以自住需求強勁的北屯區和西屯區貢獻最多。台南2字頭房價占比達40.8%，主要由永康區和東區支撐。高雄2字頭房價占比也達45.4%，其中鳳山區和楠梓區最為火熱。

至於新竹縣市的成屋單價帶分布相對均勻，2、3字頭房價占比合計超過5成，4字頭房價占比也逼近2成。陳金萍指出，近年來房價漲幅最為迅猛的縣市非新竹莫屬，「當地購屋族多為高收入的科技新貴和工程師，具備較強的房價承受力，促使新竹成屋主力單價帶較不明顯，2、3、4字頭比例均高。」

這5年來，新北市的成屋單價逐漸站穩至3、4字頭。陳金萍分析，過去新北市出現3字頭以上房價的區域主要集中在板橋、新店等第一環，但隨著房價上漲，現在位於新北第二環的新莊、中和等區域的3字頭房價也成為常態。而板橋、新店等蛋黃區的單價，則逐漸向4、5字頭靠攏，要在這些區域找到低總價房源的難度越來越高。

陳金萍進一步表示，新北市不少區域的預售屋價格屢創新高，帶動成屋價格上漲，當地3、4字頭房價占比達51.4%，5字頭房價占比逼近15%。