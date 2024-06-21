眼科權威7.2億買高雄貴婦級月子中心　賣家持有5年賺5522萬

▲「容婦產科診所」附設月子中心，位於農16，吸引不少貴婦入住。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

農16是高雄傳統豪宅聚落，位於該區的「容婦產科診所」附設月子中心，吸引不少貴婦入住。3月澄鉌投資大手筆入手整棟醫院，以總價7.2億元成交，據了解，賣家就是具京城集團董座蔡天贊背景的天剛投資，持有5年，獲利5522萬元。

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該診所位於高雄鼓山區明誠三路，屬於農16豪宅聚落，地坪404坪、建坪772坪，屋齡19年，為地上4樓，土地使用分區為商4用地，3月成交金額為7億2731萬元，換算土地單坪約180萬元。

▲「容婦產科診所」轉手交易紀錄。（圖／翻攝自實價登錄網站）

而賣家就是具京城集團董座蔡天贊背景的天剛投資，2019年3月以總價6億7209萬元購入，持有5年，今年3月加價5522萬元轉手，成為鼓山區去年以來至今的最貴店面交易。

據查，買家為澄鉌投資，而該公司代表人就是在南部著名的「澄清眼科」董座吳孟憲，在業界頗負盛名，目前在高雄有4家分院，同樣具醫療背景。澄清眼科表示，該交易不便回應。

在地代銷透露，據聞婦產科租約即將到期，屆時若改為眼科診所，可結合農16豪宅客需求提供服務，高端消費市場極具潛力。

▲明誠路是北高主要幹道，人、車潮旺盛。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智分析，農16地段精華，是高雄核心地段，明誠路是北高主要幹道，人、車潮旺盛，沿線幾乎已無素地，同時並有捷運紅線凹仔底站經過，交通機能相當便利。

加上北高近年來人口移入相當多，目前土地行情落在180~200萬元，該筆交易還有建物，以區域行情來看，相當划算。此外，因為基地完整、面積夠大，頗具開發效益，若未來有其他規劃，也有機會興建大樓，新案行情站上6字頭不是問題。

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