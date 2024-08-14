1600萬房子「蓋在別人土地上」！　夏威夷下令拆除

▲女子買下夏威夷的地之後發現，有人在她的土地上蓋房子。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國夏威夷一間開發商聘僱建築商合作蓋房時出大包，把價值50萬美元（約新台幣1600萬元）的住宅蓋好之後，這才發現蓋錯地方。這讓原本的地主大吐苦水，且這棟房子事後還被佔屋者霸佔，如今夏威夷法官下令把房子拆除，且必須由建築公司支付拆除費用。

紐約郵報、商業內幕報導，女子雷諾茲（Annaleine “Anne” Reynolds）2018年以2萬2500美元（約新台幣73萬元）買下這塊地，計畫要從加州搬來夏威夷，用這塊地給孩子們蓋房，並規劃要舉辦冥想治療女性的靜修會。只不過就在去年夏天，她發現她的土地上突然多了一棟3房2衛住宅，但這棟房子應該要蓋在隔壁土地上。

依據法律文件，原來當時建築公司PJ's Construction是利用電線桿區分土地，這才不小心把房子蓋在隔壁的土地上。在調解失敗之後，開發商把所有人都告上法院，包括地主。

針對這起案件，法官下令把房子拆除，指名由建築公司承擔拆房的費用，但並不需要把土地恢復到原本的狀態。全案仍在審理中。

對此，雷諾茲律師迪帕斯奎爾（James D. DiPasquale）對法官的決定給予正面肯定，這不僅保護雷諾茲的財產權，也為建築產業問責制樹立先例，「雖然沒有得到我們想要的一切，但這已經是朝著正確方向邁出重要一步。」