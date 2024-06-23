七期重劃區強勁增值潛力浮現　低樓層見單價75萬元成交案例

▲台中七期重劃區因其完整的學區和完善的生活機能，吸引大量高收入族群。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳意雯／台中報導

台中七期重劃區因其完整的學區和完善的生活機能，吸引大量高收入族群。近1年新成屋平均成交單價來到70萬元，顯示強勁的增值潛力。值得注意的是，七期重劃區的房價天花板已突破單坪百萬元，進一步確立該區在台中高端住宅市場中的地位。

東森房屋七期惠中加盟店組長陳信宏表示，七期重劃區不僅擁有台中明星學區，包含惠來國小、惠文高中、黎明國中小等，同時也提供生活的便利性，區內設有大型百貨公司、量販店、餐廳和醫療機構等，加上交通四通八達，使得該區成為許多家庭的首選居住地。

陳信宏指出，預售屋存在垂直價差，低樓層房價會相對便宜，而七期重劃區內預售開價最低就是7字頭，光是2樓就有成交單價75萬元的案例，而高樓層成交單價也坐穩9字頭，破百已是勢在必行。

▲近年台中許多重大建設都在七期重劃區周邊，加上台中科學園區的就業人口湧入，未來幾年房價持續上漲不是問題。（圖／業者提供）

陳信宏指出，台中七期重劃區的主要銷售標的為高總價住宅，在豪宅限貸令上路後，建商試圖將成交總價控制在4千萬元以內，房價高漲的情況下，導致住宅坪數從過去的百坪到去年的60坪，再到現在，主流產品已縮減到40坪左右，以單價80萬元計算，房屋總價3200萬元，再加上車位費用就已逼近4千萬元，有別以往的大坪數主力，目前七期以精品宅為主流趨勢。

七期重劃區內擁有豐富的綠地和公園，如秋紅谷、文心森林公園和惠來公園，相當宜居。陳信宏表示，區內近期最熱門標的非「理仁柏舍」莫屬，該案為聯聚建設子品牌「理仁建設」打造，總價落在4000萬元內，位在換屋族的首選地段，詢問度相當高。

近年台中許多重大建設都在七期重劃區周邊，加上台中科學園區的就業人口湧入，以及2027年中科二期完工後房屋需求將再提升，陳信宏肯定，未來幾年持續上漲不是問題。

▼東森房屋七期惠中加盟店組長陳信宏表示，七期重劃區不僅擁有台中明星學區，同時也提供生活的便利性。（圖／業者提供）