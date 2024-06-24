房仲要求加碼40萬斡旋金！他起疑當場拒絕　眾人反讚仲介很用心

▲房仲要求加碼40萬斡旋金，他疑惑問「這是什麼操作？」意外釣出內行網友回覆。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「斡旋金」在不動產交易中扮演「議價保證金」的重要角色，當雙方議價合意，即轉為「定金」，若其中一方事後反悔，可能衍生違約罰責。不過，一名網友近日在網上求助，稱自己已經下了10萬元斡旋金，但房仲又要求加碼40萬元，讓他覺得莫名其妙。貼文一出，隨即釣出內行網友，大讚原PO的仲介很用心。

原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，他近日看中某套物件，下了10萬元斡旋金，屋主也簽了，就等時間簽約，但之後仲介卻聯繫他，詢問可否追加40萬斡旋金？他當下果斷回絕「不可能」，但也不禁好奇「這是什麼操作？有人遇過這種事嗎？」

許多內行網友紛紛留言「怕你或屋主反悔，但依照目前房市，應該是比較怕屋主反悔」、「你的仲介很好耶 ，保護你的權益」、「對你只有好處」、「你的房仲真的很好，屋主反悔要賠三倍」、「要多收都是怕屋主後悔的操作」、「如果確定要買，建議斡旋金提高，屋主反悔你會很怨恨」、「加斡金不用擔心，又不是叫你提高出價」。

還有人推測「猜是專員抓不到屋主的心思，怕屋主生變，叫買方加斡旋金」、「知道有人想競價，仲介叫買方快加價，趁屋主還沒被另一組人馬完全洗腦，還是會出來簽斡單的」、「應該是嗅到屋主那方起了某種變化，所以建議買方提高斡旋金，確保事情不會生變！就算生變，也幫買方拿到小小一筆家具津貼，安撫一下沒買到房子受傷的小小心靈！」

其中，也有人分享過去經驗，「我當初就是這樣，兩年前，我本來斡旋金額給10萬，仲介跟我說能多拿就拿點，這樣賣家看到金額就無法反悔了，到現在我還是很感謝這位仲介大哥的告知。」